USPS局長德喬伊啥來頭？經營物流業致富的川普金主

美國郵政總局(USPS)局長德喬伊(Louis DeJoy)上任兩個月，廢除員工加班制度，取消分信機，重新規畫或廢除郵政總局的領導階層，讓部分地區郵務處理速度緩慢，引發郵局11月大選處理史上最大量通訊投票的能力，招致批評，這位川普總統的大金主，到底是何方神聖？

「紐約時報」報導，63歲的德喬伊隸屬共和黨，是郵政總局1971年成為獨立聯邦機構以來，第五任局長。他生於紐約，父親是卡車司機，雙親都只有八年級的學歷。

他取得佛州史丹森大學(Stetson University)商業學位後，原本希望走註冊會計師的路，卻返回長島接下父親失敗的卡車事業。

1980年代，德喬伊從10人公司開始經營，逐漸擴大業務，至2014年已發展成員工近7000人的物流企業，同年以6億1500萬元將公司賣給「XPO物流」(XPO Logistics)，再創房地產、投資與顧問公司「LDJ 全球策略」(LDJ Global Strategies)。

德喬伊與曾為醫師的妻子艾爾多納‧沃斯(Aldona Wos)重金投資與郵政總局競合的公司，當局資料顯示，這對夫婦投資3010萬元到7530萬元，大多砸在德喬伊時至2018年仍擔任主任的XPO物流。

德喬伊一直是共和黨金主，在他擔任局長前，曾為共和黨全國籌款委員會副主席，並自2006年起為共和黨總統候選人和總統舉辦晚會和募款活動。

2016年以來，德喬伊已捐款120萬元給川普總統競選團隊，並提供共和黨130萬元資金；2017年，川普到北卡羅來納州的德喬伊「城堡」參加一場高額募款活動。

德喬伊的仰慕者形容，德喬伊是有幹勁、能解決問題的人，對結果看得比個人魅力還要重。

他6月告訴郵政總局員工說：「你們很快就會發現，我很直接、果斷，不修飾詞彙，當我看到問題就會設法解決。」

德喬伊表示，廢除員工加班制度，取消分信機等措施是協助穩定郵政總局財務的必要手段，郵政總局多年為財務掙扎，且此問題因為新冠肺炎疫情惡化。