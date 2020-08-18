川普搖擺州造勢 轟白賀配：想把對警左翼戰爭帶到白宮

正當民主黨全國代表大會開幕之際，川普總統17日前往搖擺州明尼蘇達和威斯康辛州造勢，痛批民主黨為「法西斯主義者」，譴責對手、前副總統白登為「左派極端主義者的傀儡」，希望消滅國界、廢除警制、誹謗英雄，甚至諷刺新冠病毒是神懲罰他創造最偉大經濟；川普另在因為警察暴力掀起全國內亂的明州表示，白登及其搭檔、參議員賀錦麗想把「對警察的左翼戰爭」帶到白宮。

明州警察膝蓋壓頸事件後，川普首度造訪明州，批評群起示威的民眾為「激進的左派無政府主義者」，「他們是無政府主義者，人人都說『別用那個詞，激進左派』，我就要說『激進左派無政府主義者！』」。

川普邀請在暴亂中蒙受損失的小商家業者，分享受害經過，部分人讚賞川普遏止暴力的努力。

「在本周的民主黨大會，我們不會聽到無辜的受害者或左翼暴力」，川普說，「只要我還是總統，我會為每個城市找到未來」。

川普：新冠是神的測試

川普在明州的造勢集會還稱民主黨政治人物「嬌養」(coddling)罪犯，譴責對手「法西斯」且「激進」，還說影響經濟的新冠病毒是「神在測試我」，嘲諷這是「懲罰史無前例的偉大經濟」。

「白登是左派極端分子的魁儡，試圖消滅國境、廢除我們的警察、誹謗英雄，甚至奪走我們的精神」，川普說，「法西斯主義者，他們是法西斯主義者」，隨後又補充說「部分人，不是全部的人」。

面對威斯康辛州高呼「再任四年」的支持群眾，川普說，「在我們取得另外四年後，因為他們監視我們的競選團隊，應該可以再做一輪(第三任)」。

不過，1951年國會在前總統羅斯福逝世後修憲並通過第22條修正案，規定總統限做兩任。

川普接著將目標轉向前總統歐巴馬，稱聯邦調查局對他不檢行徑和貪腐問題的調查為「歐巴馬門」(Obamagate)；川普說：「你可以隨心所欲稱呼它，我說這是叛國。」