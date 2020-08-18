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郵務改革沒妨礙通訊投票？挺川USPS局長下周國會作證

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合17日電

面對外界指控川普總統與美國郵政總局(USPS)局長德喬伊(Louis DeJoy)將該局政治化並妨礙其運作的聲浪越來越高，川普17日否認曾採取任何行動以減緩郵遞業務；德喬伊也同意於下周至國會針對此議題作證。

白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)17日也說，川普政府願意為USPS提供資金支援，但是這筆資金應和其他新冠病毒疫情振興措施共同推出。

梅杜斯也說，他與眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)或參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)，已經超過一周沒有針對新冠病毒紓困方案進行討論；若更全面的協議仍難以達成，其他追加的振興措施可望為小企業與勞工提供有限援助。

川普對記者說，他「已敦促所有人提高郵遞效率，而不是讓郵遞變慢」，但批評者指出，身為川普親密盟友與共和黨金主的德喬伊，推動的政策改革就是導致郵務遲滯的原因。

民主黨已要求國會議員在8月休會期間回華府開會，以處理德喬伊政策的問題，並在一周內讓德喬伊針對此事出席作證；波洛西17日說，各位眾議員將盡速回來檢討USPS相關議題。

眾院監督暨改革委員會主席卡洛琳‧梅隆尼(Carolyn Maloney)說，德喬伊已同意於24日「針對他在USPS運作上與組織中進行的全面改革」出席作證。

德喬伊作證時，可能會被問到為何他要禁止員工與郵差為了及時送達郵件而超時工作或加長遞送路線。

參院七位民主黨參議員也寫信給USPS理事會，呼籲「撤銷由被任命為USPS局長的川普金主德喬伊進行的郵政業務運作改革以及郵遞服務延宕」；該理事會有權根據1970年的郵政重組法案(Postal Reorganization Act of 1970)將德喬伊解職。

德喬伊和川普都堅稱，USPS進行的改革，是為了解決該局面臨的重大財務問題；川普17日對記者說：「我也希望該局每年不會損失數十億元。」

川普 民主黨 疫情

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