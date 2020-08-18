美聯社：川普誇大中國採購 實際進口美貨不到承諾一半

美聯社17日指出，川普總統在對中國貿易額一事上所言不實，中國實際進口的美國貨，連在第一階段貿易協議中承諾的一半都不到。

川普17日接受福斯新聞台(Fox News)節目「福斯與朋友」(Fox & Friends) 訪問時，刻意展露讓中國屈服的權威，他說：「因為中國知道我對他們很生氣，他們達到了我們的要求，甚至超過。」

不過美聯社踢爆，中國進口的美國貨不及貿易協議中中方承諾的一半，對美國農民的生計並無顯著幫助。彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)追蹤中國的進口量，1月至6月的進口總值應達713億元，持續朝第一階段貿易協定的目標前進。

不過實際的進口總值，僅有約331億元，約為北京承諾的46%。而農產品的落差更大，中國進口總值65億元的產品，離原本設定的167億元有不小差距。

不過美聯社指出，受到新冠肺炎疫情影響，進口量未達標並不算太意外。過去在談判中，川普並未給中方減量的彈性空間。儘管如此，中國仍有機會在下半年增加進口，以滿足貿易協議；但要超量恐怕不太可能。

美中雙方原本預計在16日以遠端會議，檢討兩國貿易協議執行情況。不過分析師於17日表示，對話的延期反而是件好事。布魯金斯研究院(Brookings Institution)資深研究員達樂(David Dollar)表示：「時間上多一點彈性，對雙方都有好處；中國似乎有意提升大豆和能源的進口量，如果現在就檢視，數字不會太好看。」

從對中貿易回到政治，雖然民主黨準總統候選人白登的支持者可能表示，川普的莽撞孤立了盟友；但過去冷戰時期，美國與蘇聯之間，並不存在現今美中經濟的相互依賴性。不論下一位執政者是誰，都將陷入中國貿易的陷阱中。