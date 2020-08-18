與親戚共謀當間諜…前CIA華裔幹員被控向中國出售機密

前中央情報局(CIA)華裔幹員馬育清(Alexander Yuk Ching Ma，音譯)和一位也曾在中情局工作的親戚合作，充當中國的間諜，已於14日被捕，罪名是與這位親戚共謀，把機密情報提供給中方情報員。

法務部17日公開對馬育清的起訴狀。

調查人員說，已歸化美國籍的馬育清出生於香港，1982年起在中情局任職，可接觸最高機密。檢察官說，他1989年離職後，赴上海工作，住在那裡，2001搬到夏威夷。

法院檔案顯示，馬和這位家住洛杉磯的親戚，在長達10多年時間裡，不斷為中方提供美國國防等機密。

檢方指出，2001年3月起，雙方在香港接觸，這兩位CIA前探員對中方情報人員提供中情局的人事部署、作業及秘密通訊的方法等情資。

這些密會有些被錄影存證，其中一段顯示，馬出賣情報後，正在點數5萬美元的現金回饋。

法院文件指出，馬搬到夏威夷後，還想再進聯邦調查局工作，企圖再取得更多機密，提供給中國情報人員。

2004年，FBI夏威夷站聘雇他當約聘翻譯人員，接下來的六年，他不斷複印、攝影、偷竊機密文件，有些上面就蓋著「機密」字樣，他經常帶著機密資料前往中國。

檀香山的聯邦法院起訴文件當中，沒有列出馬的辯護律師的姓名。

針對媒體詢問，為何這麼久了才逮捕現年67歲的馬育清？中情局和聯邦調查局都未立即答覆。

本案由助理司法部長德莫斯(John C. Demers)、夏威夷地區聯邦檢察官普萊斯(Kenji M. Price)、FBI反間諜部門負主任柯勒(Alan E. Kohler Jr.)及FBI檀香山站特探員(Eli S. Miranda)共同宣布。

德莫斯說，「中國的間諜老謀深算 ，可悲的是，不少前美國情報官員背叛同事、國家和自由民主價值，去幫助威權的共產政權」。

他說，「這種背叛不值得。不論是當下，或多年之後，他們以為逃脫得了，但我們都找得到叛徒，並將之繩之以法。對中國情報機構來說，這些人都是可以犧牲的。對美國，則令人痛心，卻也提醒我們，必須保持警惕」。

普萊斯說，「今天宣布的指控，讓大家明白，哪些人透過間諜行動，危害我們國家的安全，這種人持續對國安構成威脅」。