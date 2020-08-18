快訊

近期首艘美軍艦艇通過台灣海峽！ 兩岸艦艇監控中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與親戚共謀當間諜…前CIA華裔幹員被控向中國出售機密

世界日報 / 記者張聲肇／綜合報導
前CIA華裔探員 被控向中國出售機密。美司法部提供
前CIA華裔探員 被控向中國出售機密。美司法部提供

前中央情報局(CIA)華裔幹員馬育清(Alexander Yuk Ching Ma，音譯)和一位也曾在中情局工作的親戚合作，充當中國的間諜，已於14日被捕，罪名是與這位親戚共謀，把機密情報提供給中方情報員。

法務部17日公開對馬育清的起訴狀。

調查人員說，已歸化美國籍的馬育清出生於香港，1982年起在中情局任職，可接觸最高機密。檢察官說，他1989年離職後，赴上海工作，住在那裡，2001搬到夏威夷

法院檔案顯示，馬和這位家住洛杉磯的親戚，在長達10多年時間裡，不斷為中方提供美國國防等機密。

檢方指出，2001年3月起，雙方在香港接觸，這兩位CIA前探員對中方情報人員提供中情局的人事部署、作業及秘密通訊的方法等情資。

這些密會有些被錄影存證，其中一段顯示，馬出賣情報後，正在點數5萬美元的現金回饋。

法院文件指出，馬搬到夏威夷後，還想再進聯邦調查局工作，企圖再取得更多機密，提供給中國情報人員。

2004年，FBI夏威夷站聘雇他當約聘翻譯人員，接下來的六年，他不斷複印、攝影、偷竊機密文件，有些上面就蓋著「機密」字樣，他經常帶著機密資料前往中國。

檀香山的聯邦法院起訴文件當中，沒有列出馬的辯護律師的姓名。

針對媒體詢問，為何這麼久了才逮捕現年67歲的馬育清？中情局和聯邦調查局都未立即答覆。

本案由助理司法部長德莫斯(John C. Demers)、夏威夷地區聯邦檢察官普萊斯(Kenji M. Price)、FBI反間諜部門負主任柯勒(Alan E. Kohler Jr.)及FBI檀香山站特探員(Eli S. Miranda)共同宣布。

德莫斯說，「中國的間諜老謀深算 ，可悲的是，不少前美國情報官員背叛同事、國家和自由民主價值，去幫助威權的共產政權」。

他說，「這種背叛不值得。不論是當下，或多年之後，他們以為逃脫得了，但我們都找得到叛徒，並將之繩之以法。對中國情報機構來說，這些人都是可以犧牲的。對美國，則令人痛心，卻也提醒我們，必須保持警惕」。

普萊斯說，「今天宣布的指控，讓大家明白，哪些人透過間諜行動，危害我們國家的安全，這種人持續對國安構成威脅」。

夏威夷 間諜 中情局

延伸閱讀

為了祖國與發財：臥底30年...美國逮捕前CIA高齡「中國雙面諜」

中情局港裔前幹員為中國竊密被捕 最重可判終身監禁

美國司法部：前CIA幹員為中國從事間諜活動遭起訴

詐領紓困金買藍寶堅尼 美國2周就逮2人

相關新聞

與親戚共謀當間諜…前CIA華裔幹員被控向中國出售機密

前中央情報局(CIA)華裔幹員馬育清(Alexander Yuk Ching Ma，音譯)和一位也曾在中情局工作的親戚合作，充當中國的間諜，已於14日被捕，罪名是與這位親戚共謀，把機密情報提供給中方情報員。

加州居民染鼠疫 可能遛狗時被染疫的跳蚤咬到

CNN報導，加州南太浩湖市（South Lake Tahoe）一名居民被診斷感染鼠疫，為加州自2015年來首例。

美情報總監：中國是最大國安威脅 擬阻川普連任

國家情報總監賴特克里夫(John Ratcliffe)向福斯新聞(Fox News)表示，「中國對美國帶來的國安威脅，比其他國家還大」；他認為北京可能出手干預11月3日的美國統總大選，企圖讓川普總統敗選。

美聯社：川普誇大中國採購 實際進口美貨不到承諾一半

美聯社17日指出，川普總統在對中國貿易額一事上所言不實，中國實際進口的美國貨，連在第一階段貿易協議中承諾的一半都不到。

郵務改革沒妨礙通訊投票？挺川USPS局長下周國會作證

面對外界指控川普總統與美國郵政總局(USPS)局長德喬伊(Louis DeJoy)將該局政治化並妨礙其運作的聲浪越來越高，川普17日否認曾採取任何行動以減緩郵遞業務；德喬伊也同意於下周至國會針對此議題作證。

川普搖擺州造勢 轟白賀配：想把對警左翼戰爭帶到白宮

正當民主黨全國代表大會開幕之際，川普總統17日前往搖擺州明尼蘇達和威斯康辛州造勢，痛批民主黨為「法西斯主義者」，譴責對手、前副總統白登為「左派極端主義者的傀儡」，希望消滅國界、廢除警制、誹謗英雄，甚至諷刺新冠病毒是神懲罰他創造最偉大經濟；川普另在因為警察暴力掀起全國內亂的明州表示，白登及其搭檔、參議員賀錦麗想把「對警察的左翼戰爭」帶到白宮。

USPS局長德喬伊啥來頭？經營物流業致富的川普金主

美國郵政總局(USPS)局長德喬伊(Louis DeJoy)上任兩個月，廢除員工加班制度，取消分信機，重新規畫或廢除郵政總局的領導階層，讓部分地區郵務處理速度緩慢，引發郵局11月大選處理史上最大量通訊投票的能力，招致批評，這位川普總統的大金主，到底是何方神聖？

川普抹黑與疫情夾擊 看懂美通訊投票紛爭

為避免疫情因人群湧向投票所而擴散，美國有更多人今年大選仰賴通訊投票。但因疫情加重郵政體系負荷，總統川普又帶風向稱通訊投票...

民主黨視訊全代會 首秀5大亮點

改以視訊舉行的民主黨全國代表大會(Democratic National Convention)17日晚間登場，五大亮點包括：

熱浪侵襲加州 54.4度刷新紀錄

「真的就像置身烤箱一樣。」16日下午美國加州的死亡谷，觀光客紛紛與遊客中心的戶外溫度計自拍，因為當地氣溫高達華氏130度（攝氏54.4度）刷新了世界高溫紀錄。美國西岸近期正面臨熱浪的侵襲，而且嚴酷的熱

民主黨全代會衝氣勢 拜登抗近憂遠慮恐得「反求諸己」

美國民主黨全代會開跑，敲響美國總統與國會大選戰鼓。作為疫情期間最大的造勢活動，準總統選人拜登華麗登場前，卻迎來不怎麼樂觀...

前第一夫人蜜雪兒：川普不適合當美國總統

美國民主黨全代會17日登場，首日主題為「我們人民」，前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）打頭陣，講者均將砲火...

熱門新聞

白俄羅斯總統求援保政權！普亭竟不挺 原因很現實

美擴大限制晶片供貨 業界：這會殺了華為

地球史上最高溫出現在美國 54.4度

驚險！川普搭乘空軍一號 差點就被無人機撞上

紐時：美國試圖提升台灣地位 只差未承認主權

勇！受訪時發現後方翻船 71歲葡萄牙總統立馬跳海救人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。