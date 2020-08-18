美情報總監：中國是最大國安威脅 擬阻川普連任

國家情報總監賴特克里夫(John Ratcliffe)向福斯新聞(Fox News)表示，「中國對美國帶來的國安威脅，比其他國家還大」；他認為北京可能出手干預11月3日的美國統總大選，企圖讓川普總統敗選。

2016年總統大選疑似遭俄羅斯試圖介入後，伊朗也有可能出手，但威脅最大的還是近期關係降到冰點的中國。賴特克里夫說：「中國的威脅不論在經濟、軍事和科技上都非常嚴重，更包括干預選舉。」

北京認為川普難以預測，因此希望他丟掉總統大位，同時也目標朝政策不符北京利益的政治人物下手。

賴特克里夫表示，將提供國會議員所需情資反制中國，他說：「中國擔心川普連任，將持續『反中』的立場。」他透露情報界已向眾多國會議員表達對中國的憂慮，北京將無所不用其極，影響美國政策以強化自身利益。

中國影響選情的方式，包括在社群媒體上以假帳號掀起反川普的氛圍。網路分析公司Graphika表示，親中網絡「 Spamouflage Dragon」自6月起以英文影片抨擊美國政策和川普政府；此外許多YouTube和推特帳號使用AI程式的假照片，散播不實資訊。

「反川」的資訊多數集中火力在對新冠肺炎疫情的處理，以及國內種族議題上。7月12日有標題為「誰該為美國災難負責？」的影片，就稱川普為新冠肺炎的「盟友」；影片採取一邊攻擊美國政府，卻同情平民的立場。

對於境外勢力一連串的干預，國家情報總監辦公室(ODNI)表示，情報界與2016年相比，可說是超前部屬，提供美國選民中國干預等最新資訊。

國家反情報與安全中心(National Counterintelligence and Security Center)總監伊瓦尼那(Bill Evanina)，也向兩黨候選人陣營、國會和各委員會提供近20分有關選舉干預的機密簡報。

川普陣營表示，他不被中國和伊朗喜愛，出自於他對兩國的強硬態度。川普陣營公關主任墨托(Tim Murtaugh)說：「我們會正大光明地擊敗白登，中國和伊朗的對連任的干預讓人擔心，是因為他們被白登這種政客照顧得服服貼貼。」