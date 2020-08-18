民主黨視訊全代會 首秀5大亮點

改以視訊舉行的民主黨全國代表大會(Democratic National Convention)17日晚間登場，五大亮點包括：

曾在黨內初選與白交手、自稱為「民主黨社會主義者」的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)是現身首場的重量級人物，就連共和黨籍前任俄亥俄州州長凱西克(John Kasich)也前來共襄盛舉。拜登希望透過這場大會，證明自己確有能力讓被川普分化的國家再度團結一致，並且恢復人與人之間的基本禮儀分寸。

二、虛擬會議不容易帶動熱烈氣氛

選舉造勢、站台助講以及面對大批支持群眾，是政治人物習慣的選舉模式，但網路會議卻只能對著鏡頭獨白。主辦單位設法從一開場就讓氣氛活絡，祈禱文以英語、西班牙語進行，國歌則由來自全美各地的大人小孩一起演唱，展現族裔多元化。

三、種族議題上，民主黨希望凸顯與川普立場截然不同

在開場前半小時，便有遭白警壓頸致死的明尼蘇達州男子佛洛伊德(George Floyd)家庭介紹，佛洛伊德的弟弟則發表談話，提到因警察暴力而喪命的其他非洲裔受害者，並表示默哀。

相較之下，川普則證實，已邀請拿槍指著社區裡抗議群眾的一對聖路易市夫妻出席下周的共合黨全國大會。

四、拜登儼然已經亮相

根據傳統，總統候選人必定在大會最後一夜登場做為壓軸，但視訊會議打破窠臼，拜登在17日晚間的多支影片中已經出現。

五、前第一夫人吸睛效果十足

四年前，蜜雪兒‧歐巴馬在民主黨全代會上說出經典名句：「他們變得下流，我們保持高尚！」根據預先曝光講稿，她在17日晚間的演說中提到，與白登有良好交情，「他是一個正直的人，遵守信仰。」她也說，拜登願意聆聽，說實話，而且信任科學。