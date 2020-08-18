前第一夫人蜜雪兒：川普不適合當美國總統

美國民主黨全代會17日登場，首日主題為「我們人民」，前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）打頭陣，講者均將砲火集中美國總統川普施政無能；蜜雪兒稱「川普不適合當美國總統。」（Donald Trump is the wrong president for our country.）而拜登知道如何挽救經濟、擊退疫情大流行及領導美國。

蜜雪兒表示，四年來，這個國家的狀況大為不同，已有超過15萬人喪生；由於川普長期淡化病毒的影響，美國經濟陷入混亂，數百萬人失業，太多人失去醫療保健，更多人正在努力滿足食物和房租等基本必須，社區陷入困境，不知如何應對疫情與重新安全開放學校。

「當佛洛伊德（George Floyd）及無辜的有色人種持續被謀殺，事實很清楚，非裔性命至關重要，我國最高層還在嘲弄這項事實，當我們向白宮尋求領導或安慰，得到的是混亂、分裂和缺乏同情。」蜜雪兒說。

蜜雪兒指出，拜登極度正派（descent）、有經驗，並稱讚拜登是了不起的副總統，了解如何挽救經濟、擊退疫情大流行及領導美國；她說，拜登會講真話並相信科學，他會制定明智計畫，並管理優秀團隊，他會以大家都認可的方式來治理國家。

蜜雪兒說，拜登並不完美，沒有完美的候選人，沒有完美的總統，拜登謙卑、成熟，從中學習成長，她呼籲民眾投票給「我的朋友拜登，讓他成為下一任美國總統」。

代表進步派的參議員桑德斯（Bernie Sanders）年初退選後積極協助拜登，希望民主黨進步派的支持者，不要像2016年一樣，因氣憤拒絕投票給希拉蕊，導致希拉蕊在搖擺州以些微差距落敗；桑德斯呼籲支持者團結支持拜登，反對現任總統川普。

桑德斯批評川普讓美國更為激進，川普試圖阻擋郵寄投票、以行政命令處理疫情危機，荒腔走板。

桑德斯說，美國的民主和經濟的未來均身陷險境，失敗的代價大得令人難以想像；若川普連任，所有努力的進展都將身陷危險之中。