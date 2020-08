前第一夫人蜜雪兒：川普不適合當美國總統

美國民主黨全代會17日登場,首日主題為「我們人民」,前第一夫人蜜雪兒(Michelle Obama)打頭陣,講者均將砲火集中美國總統川普施政無能;蜜雪兒稱「川普不適合當美國總統。」(Donald Trump is the wrong president for our country.)而拜登知道如何挽救經濟、擊退疫情大流行及領導美國。

蜜雪兒表示,四年來,這個國家的狀況大為不同,已有超過15萬人喪生;由於川普長期淡化病毒的影響,美國經濟陷入混亂,數百萬人失業,太多人失去醫療保健,更多人正在努力滿足食物和房租等基本必須,社區陷入困境,不知如何應對疫情與重新安全開放學校。

「當佛洛伊德(George Floyd)及無辜的有色人種持續被謀殺,事實很清楚,非裔性命至關重要,我國最高層還在嘲弄這項事實,當我們向白宮尋求領導或安慰,得到的是混亂、分裂和缺乏同情。」蜜雪兒說。

蜜雪兒指出,拜登極度正派(descent)、有經驗,並稱讚拜登是了不起的副總統,了解如何挽救經濟、擊退疫情大流行及領導美國;她說,拜登會講真話並相信科學,他會制定明智計畫,並管理優秀團隊,他會以大家都認可的方式來治理國家。

蜜雪兒說,拜登並不完美,沒有完美的候選人,沒有完美的總統,拜登謙卑、成熟,從中學習成長,她呼籲民眾投票給「我的朋友拜登,讓他成為下一任美國總統」。

代表進步派的參議員桑德斯(Bernie Sanders)年初退選後積極協助拜登,希望民主黨進步派的支持者,不要像2016年一樣,因氣憤拒絕投票給希拉蕊,導致希拉蕊在搖擺州以些微差距落敗;桑德斯呼籲支持者團結支持拜登,反對現任總統川普。

桑德斯批評川普讓美國更為激進,川普試圖阻擋郵寄投票、以行政命令處理疫情危機,荒腔走板。

桑德斯說,美國的民主和經濟的未來均身陷險境,失敗的代價大得令人難以想像;若川普連任,所有努力的進展都將身陷危險之中。