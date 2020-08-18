美民主黨全代會登場 女控「川普背叛我」成父親遺言

美國民主黨全國代表大會在美東時間17日晚間9時，首度以線上直播方式舉行，將一連舉行四天，第一天晚間就大咖雲集，其中，一名女性民眾烏爾基扎（Kristin Urquiza）現身說法，她的父親相信美國總統川普對疫情的研判，因而喪生，她說，父親的遺言是「被川普背叛了」，她要為父親投下總統選票。

遭警暴致死的非裔男子佛洛伊德的弟弟非洛尼斯（Philonise Floyd）也現身全代會，細數那些曾遇警暴的受害人，他說，「佛洛伊德留給世人一股精神，我們有責任為正義而戰，這些行動都將流傳後世」；這段影片還剪接了佛洛伊德家人致哀的片段，成為全代會上最安靜、最沈重的幾分鐘。

共和黨籍的俄亥俄州前州長凱西克（John Kasich）倒戈為拜登站台，稱川普令人失望且不安。凱西克說，他是終身的共和黨員，隨之在後的是他對國家的責任感；「在正常情況下，『共和黨員出現在民主黨全代會』是永遠不可能發生，但現在不是正常的情況。」

凱西克說，他理解共和黨員和獨立選民無法想像跨黨支持民主黨人，他們擔憂拜登急轉向左，將他們拋諸腦後，但他認為拜登不會這麼做，因拜登講道理、忠誠、尊重人，且沒人可以逼迫他。

凱西克在2016年總統大選未投票給川普，也沒投給希拉蕊；他今年公開支持拜登。

帶領紐約從疫情熱區脫困的州長葛謨（Andrew Cuomo）將炮火對準川普，他說，川普沒有第一時間反應，聯邦政府無能且失調；當病毒往歐洲蔓延，川普政府還只是看到中國大陸，在了解疫情之前，此病毒已攻擊美國數月；當紐約受病毒肆虐，川普政府試圖否認、忽略病毒甚至將問題政治化，聯邦政府看著紐約受苦。

「美國至今仍未準備好，仍面臨病毒威脅，因人為管控失當，疫情一州蔓延過一州，美國超過500萬人感染，大家了解到，分裂的美國有多脆弱、無能的政府可讓多少人喪生。」葛謨說。

葛謨將新冠病毒比喻為政府失能墮落的一種症狀，分裂弱化了美國本身的體質，川普不是起源，卻是推手；他呼籲美國人團結，透過測試與追蹤，共同打贏這場戰爭，而過程中，領導人至關重要，他說，拜登可以修復美國的靈魂，這才是國人需要的。

美國民主黨全國代表大會在美東時間17日晚間9時，首度以線上直播方式舉行，將一連舉行四天，繼米雪兒等人輪番上陣後，黨代表將在本周完成投票，正式提名拜登和賀錦麗（Kamala Harris）代表民主黨角逐正副總統大位；拜登將在20日發表被提名演說，這也是全代會壓軸。

民主黨全代會首日，受疫情影響，大會講者均是遠距發表，美國國家廣播公司新聞網（NBC）現場報導，這場在威斯康辛州密爾瓦基舉行的全代會，受到疫情影響，以往這個時段最是熱鬧，如今旅館業者說住宿率僅4成，超過一半的員工休假中，酒吧餐廳等場所均未營業；民主黨規畫全國黨代表均留在家中，線上參與，由少數工作人員和媒體到場工作及採訪，參與人數約300人，安全人員嚴格把關，場外架起鐵網，阻攔零星、戴著口罩的示威民眾，形成疫情下的獨特場景。