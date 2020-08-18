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美民主黨全代會登場 蜜雪兒：拜登說實話並相信科學

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬17日在民主黨全代會第一天打頭陣發表演說。美聯社
美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬17日在民主黨全代會第一天打頭陣發表演說。美聯社

美國民主黨全國代表大會在美東時間17日晚間9時（台灣時間18日上午9時）首度以線上直播方式舉行，全代會將一連舉行四天，預定在20日正式提名拜登和賀錦麗代表民主黨角逐總統大位。

全代會第一天打頭陣發表演說的民主黨大咖包括前總統歐巴馬的夫人蜜雪兒、參議員桑德斯和共和黨籍的俄亥俄州前州長凱西克。

蜜雪兒在預先錄製的演說中，稱讚拜登是「非常正派的人」，他會「說實話並相信科學」。她顯然暗示川普總統不說實話且不相信科學。

蜜雪兒說：「他（拜登）知道該如何救經濟，打敗瘟疫，以及領導我們的國家。」

桑德斯則將在演說中呼籲全國團結，「除掉史上最危險的總統，投票給拜登」。

凱西克在2016年總統大選雖然未投票給川普，他也沒投給希拉蕊．柯林頓。不過，他今年將投給拜登。

拜登 民主黨 蜜雪兒

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