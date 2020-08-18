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熱浪來襲 加州電力拉警報

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

加州正遭遇70年來最嚴重的熱浪之一，導致電力供應短缺、電網不堪負荷，日前已採取分區輪流停電措施。電力系統營運商警告，可能實施新一輪的輪流停電措施。

炎熱天候導致空調用電激增，電廠跳電；為了保護電力系統，加州獨立電力系統運營商（ISO）過去三天來已兩度宣布電力緊急狀態，並輪流停電，影響數百萬人，是2001年能源危機以來首見。

氣象預測顯示，加州部分地區19日氣溫可能高達攝氏44度，ISO已預警未來幾天供電可能無法滿足需求，將再度實施輪流供電，呼籲民眾節約能源。

加州的電力設備老舊，用電需求激增可能導致設備負荷過重，使變壓器失效；若無法在夜間降溫，甚至可能失火。2006年加州曾受熱浪侵襲十天，期間共有逾1,500具電壓器損毀，每具裝置故障都導致一個街區停電。

停電 熱浪

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