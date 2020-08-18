避免郵寄選票遲到 眾議院拚緊急立法

在美國郵政總局警告46州可能無法準時寄達11月總統選舉的通訊投票選票後，美國眾議員本周將重返華府提前開議，準備完成緊急立法，力拚在11月總統大選前解決郵件投遞延遲的問題，並要求郵政總局局長德喬伊（Louis DeJoy）和另一名郵政高階官員24日到國會聽證會作證。

眾院議長裴洛西16日晚間宣布，已致函同僚要求提前開議，她也呼籲在眾議員在返回華府前，18日先到各選區的郵局表達支持之意。

彭博資訊報導，民主黨幕僚透露，眾院可能在22日表決一項法案，「禁止郵政總局對任何已於今年元旦就緒的作業或服務水準，實施調整」，也就是禁止郵政總局執行營運調整。川普指派的德喬伊6月上任後，祭出一連串刪減成本手段，包括延後處理來不及投遞的郵件等。

郵政總局上周警告46州可能無法準時寄達11月選舉的選票，引發各界對此問題的關注。