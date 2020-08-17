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川普胞弟病逝紐約 推特瘋傳「死神帶錯人」
美國福斯新聞網報導，川普總統的弟弟羅伯15日在紐約一間醫院病逝，享年71歲。川普聲明稱：「我了不起的弟弟羅伯安詳辭世，我的心情沉重。他不只是我的弟弟，也是我最好的朋友。我永遠懷念他。」然而，消息曝光後不久，川普反對者開始在推特瘋傳#wrongtrump主題標籤，似乎表示死神該帶走的人是川普總統，而不是他的弟弟。
截至16日上午，#wrongtrump已成為推特第二熱門趨勢話題，累計超過7萬7600則推文使用這個標籤，其中還包括美國全國有色人種協進會（NAACP）領袖非裔神父史旺。史旺推文表示，「親愛的死神，您帶錯人了。」，及「對於帶走 #wrongtrump 一事，我完全不負任何責任。這是民主黨的錯。-死神」。
不過，也有網友認為#wrongtrump主題標籤「惡毒且令人不適」，非裔共和黨員韋伯稱，共和黨就沒有發過希望前總統歐巴馬和其家人死亡的推文。
Dear Grim Reaper,— Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) August 16, 2020
You took the #wrongtrump.
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