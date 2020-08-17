快訊

臨床首例！台灣新冠疫苗研發 國光獲准人體試驗

身為移民之女 賀錦麗代表美國未來人口風貌

世界日報 / 記者胡玉立╱綜合報導
民主黨準總統候選人白登（Joe Biden）選擇55歲的賀錦麗（Kamala Harris）作競選夥伴。（路透）
民主黨準總統候選人白登（Joe Biden）選擇55歲的賀錦麗（Kamala Harris）作競選夥伴。（路透）

民主黨準總統候選人白登（Joe Biden）選擇55歲的賀錦麗（Kamala Harris）作競選夥伴，是歷史里程碑；她是美國史上首位代表總統大選主要政黨的非裔女性，也是首位印度裔。此選擇凸顯美國顯著變化：移民子女或移民第二代是不斷增長的政治文化新興力量。

賀錦麗的母親1958年離開印度前往加州時，美國移民人口比例正值百年最低點，這位年輕研究生在柏克萊嫁給一名來自牙買加的研究生，那時是歐洲以外歷史性移民浪潮的開端。如今，印度、牙買加、中國、 墨西哥等地移民在美國出生的孩子，正是美國未來的人口樣貌風情。

賀錦麗成長的加州約一半兒童來自移民家庭。布魯金斯研究院（Brookings Institution）發現，美國首度出現「16歲以下人口白人不足半數」的趨勢；原本以白人嬰兒潮為主的社會，正轉變為多元族裔社會；全美成年人口逾四分之一是移民或在美出生的移民子女。

布魯金斯研究院人口統計學者弗雷（William Frey）表示，由於歐洲以外移民及其子女來美，過去半世紀以來，美國白人代代遞減：嬰兒潮一代白人占71.6％，千禧一代白人占55％，後Z世代、亦即2012年以後出生的白人占49.6％。

波士頓麻州大學校長馬蘇亞雷斯·奧羅斯科（Marcelo Suarez-Orozco）研究現代移民子女表示：「人口學正在推進。這是美國的未來。」

50年前，自印度、中國和韓國來的移民通常受過高等教育，很少參政，但其子女現已成為參與公眾生活的中年人。1980年代生於休士頓的蘇布拉曼仰姆（Suhas Subramanyam）2019年當選首位維吉尼亞州印度裔眾議員。他說：「當年我父母剛來只求糊口，但我們第二代希望在世上留下印記。我想做的不只是在律師事務所工作賺錢。我對美國愛國心強烈。」

56歲、民主黨籍哈希米（Ghazala Hashmi）去年當選維州州參議員，競選活動口號是「Ghazala Hashmi是美國人的名字。」她說：「我希望人們了解，美國更多元複合了。我的名字是40年來新美國認同的一部分。」

移民 印度 賀錦麗

延伸閱讀

主打賀錦麗！白賀配推出首支30秒「雙語」競選廣告

刊登質疑賀錦麗公民身分爭議文 新聞周刊道歉

賀錦麗讚拜登「副手選擇大膽」 2人登記參選等正式提名

打臉川普！庫許納、葛理漢：賀錦麗毫無疑問是美國公民

相關新聞

川普胞弟病逝紐約 推特瘋傳「死神帶錯人」

美國福斯新聞網報導，川普總統的弟弟羅伯15日在紐約一間醫院病逝，享年71歲。川普聲明稱：「我了不起的弟弟羅伯安詳辭世，我...

規模縮至1個螢幕大小 民主黨全代會搭好視訊舞台

原本規模龐大，在威斯康辛州密爾瓦基市舉行與會人數眾多的民主黨全國代表大會(Democratic National Convention)，17日開始大會，如何在疫情影響之下縮小成一個電腦螢幕大小的非典型視訊會議，成了主辦單位的重要考驗。

創造美好前景 拜登須在全代會提出攻擊川普外的政見

民主黨準總統候選人拜登(Joe Biden)在最近發表的一段競選廣告影片中，戴著招牌飛行員墨鏡，駕駛一輛1967年雪佛蘭科爾維特魟魚(Corvette Stingray)敞篷車，以懷舊手法主打修復美國製造業的政見。

華郵分析：民主黨人恐全代會上團結 選後起摩擦

民主黨全國代表大會即將在17日展開，目前「擊敗川普」的共同目標讓黨內氛圍相當團結；但華盛頓郵報(Washington Post)分析指出，若準總統候選人拜登勝選，黨內恐怕將出現不少磨擦和紛爭。

身為移民之女 賀錦麗代表美國未來人口風貌

民主黨準總統候選人白登 （Joe Biden）選擇55歲的賀錦麗（Kamala Harris）作競選夥伴，是歷史里程碑；她是美國史上首位代表總統大選主要政黨的非裔女性，也是首位印度裔。此選擇凸顯美國顯著變化：移民子女或移民第二代是不斷增長的政治文化新興力量。

川普允許 美國防部延後執行華為禁令

陸媒引述「美國國防新聞週刊」14日報導稱，根據該機構獲得的一份備忘錄顯示，美國總統川普政府授予美國國防部一項關於「華為禁令」的豁免權，允許國防部承包商使用華為等中企的產品設備，「華為禁令」延至9月30日生效。這項說法尚未獲得相關單位證實。

選票收集成「收割」？川普、共和黨擔心選舉舞弊想限制

美國超過一半的州允許第三方代蒐集選票，協助選民繳回選票，政治團體和兩黨競選團隊皆有選票收集(ballot collection)計畫，藉此提高投票率並確保特定族群可投出選票；川普總統和共和黨認為這是「收割選票」(ballot harvesting)，並以擔心選舉舞弊為由加以限制。

川營控民主黨：想在大選前 創制5到10年才能實施的投票規則

川普總統競選團隊資深顧問米勒(Jason Miller)指控民主黨人試圖在11月總統大選數周前「改變通訊投票規則」。

進駐TikTok敵營Triller 川普首支影片近120萬人搶看

白宮與中國影音媒體公司字節跳動(ByteDance)和旗下抖音(TikTok)的戰爭持續延燒，根據福斯財經新聞網(Fox Business)的報導，川普總統的競選團隊15日向抖音競爭對手Triller申請帳號，並迅速在該平台上傳第一支影片，截至16日中午累積近120萬的點閱率。

川普帶頭攻擊「郵寄投票」 選民也憂：怕選票作廢

紐約時報報導，共和黨金主德喬伊(Louis DeJoy)5月出任美國郵政總局(USPS)局長以來，為改革虧損數十億元的內部積弊，推動多項措施試圖降低成本；華盛頓郵報(WP)也報導，在全國各地普遍出現郵件遞送延遲現象的此刻，川普總統針對USPS展開空前的攻擊，讓選民質疑自己的選票會不會被作廢，也讓聯邦機構及各州與地方官員連忙想辦法保護11月3日大選的正當性。

美出手制裁TikTok與WeChat 陸媒：如八國聯軍再現

美國總統川普要求字節跳動必須在90天內出售或分拆TikTok美國業務。日前也以行政命令，將禁止美國企業與WeChat、騰訊往來。面對美方連續制裁，陸方形容，有如120年前八國聯軍再現。

美民調：61%指政府應對疫情失敗 川普仍落後拜登

最新調查顯示，近2/3美國成人不贊同聯邦政府因應疫情的處理方式。同時，根據全美民調，總統川普的支持度比篤定代表民主黨競選的拜登落後近10個百分點。

熱門新聞

才傳吐血 安倍今入院引關注 幕僚：一般健檢

電費暴增、浴室出現不明鞋印 日女星家中天花板竟住陌生人

漁夫釣魚突被18公斤鯖魚躍出水面擊中胸口 搶救仍不幸身亡

今天開盤前 五件國際事不可不知

泰國住持偷拍女學生裙底 厚顏辯稱「是為了修行」

繼封殺TikTok、WeChat後 川普下個目標會是阿里巴巴？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。