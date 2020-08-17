身為移民之女 賀錦麗代表美國未來人口風貌

民主黨準總統候選人白登（Joe Biden）選擇55歲的賀錦麗（Kamala Harris）作競選夥伴，是歷史里程碑；她是美國史上首位代表總統大選主要政黨的非裔女性，也是首位印度裔。此選擇凸顯美國顯著變化：移民子女或移民第二代是不斷增長的政治文化新興力量。

賀錦麗的母親1958年離開印度前往加州時，美國移民人口比例正值百年最低點，這位年輕研究生在柏克萊嫁給一名來自牙買加的研究生，那時是歐洲以外歷史性移民浪潮的開端。如今，印度、牙買加、中國、 墨西哥等地移民在美國出生的孩子，正是美國未來的人口樣貌風情。

賀錦麗成長的加州約一半兒童來自移民家庭。布魯金斯研究院（Brookings Institution）發現，美國首度出現「16歲以下人口白人不足半數」的趨勢；原本以白人嬰兒潮為主的社會，正轉變為多元族裔社會；全美成年人口逾四分之一是移民或在美出生的移民子女。

布魯金斯研究院人口統計學者弗雷（William Frey）表示，由於歐洲以外移民及其子女來美，過去半世紀以來，美國白人代代遞減：嬰兒潮一代白人占71.6％，千禧一代白人占55％，後Z世代、亦即2012年以後出生的白人占49.6％。

波士頓麻州大學校長馬蘇亞雷斯·奧羅斯科（Marcelo Suarez-Orozco）研究現代移民子女表示：「人口學正在推進。這是美國的未來。」

50年前，自印度、中國和韓國來的移民通常受過高等教育，很少參政，但其子女現已成為參與公眾生活的中年人。1980年代生於休士頓的蘇布拉曼仰姆（Suhas Subramanyam）2019年當選首位維吉尼亞州印度裔眾議員。他說：「當年我父母剛來只求糊口，但我們第二代希望在世上留下印記。我想做的不只是在律師事務所工作賺錢。我對美國愛國心強烈。」

56歲、民主黨籍哈希米（Ghazala Hashmi）去年當選維州州參議員，競選活動口號是「Ghazala Hashmi是美國人的名字。」她說：「我希望人們了解，美國更多元複合了。我的名字是40年來新美國認同的一部分。」