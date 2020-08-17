各黨全代會模式 可能因疫情而永遠改變

從1830年代以來，每逢總統大選，各政黨總要舉辦場面盛大的全國代表大會。新冠病毒疫情讓今年共和黨、民主黨的全代會，都必須做出因應調整，這些變化可能從此成了永久措施。

不管是共和黨或民主黨，今夏舉行的全代會都不會有往年在室內場地的熱鬧人潮，也沒有從天而降的繽紛汽球，也沒有慶祝派對。今年絕大多數議程將透過網路視訊舉行，邀請來自全國各地的來賓發表演講，各地活動也透過連線分享。

雖然改為視訊模式，普林斯頓大學政治史學者柴利爾(Julian Zelizer)分析，訂於8月17日至20日舉行的民主黨全代會，對於準總統候選人拜登(Joe Biden)來說，還是能夠發揮近幾個月來第一次吸引大批觀眾注意的效果。

受到疫情影響，拜登過去幾個月來幾乎沒有選舉造勢活動。相對的，積極尋求連任的川普，一直是媒體關注焦點，除了有白宮新聞簡報會，也有多場造勢活動。相比之下，拜登提名演說成為能在電視曝光的機會，這場演說向來被視為是總統候選人選前最後衝次的起跑點。

柴利爾說，對民主黨陣營而言，今年候選人的提名演說更加重要，因為許多民眾過去這段時間都不太注意到拜登。

拜登將從故鄉德拉瓦州透過連線發表演說，而不是前往民主黨全代會舉辦地點的密爾瓦基。8月24日將於北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)登場，規模已縮小的共和黨全代會上，共和黨將正式宣布提名川普參選，而川普在同一周稍後則可能在華府某地點發表提名演說。

川普競選團隊顧問歐康尼爾(Ford O`Connell)表示，對於川普而言，提名演說則能讓他對民眾說明第二任的願景，跳過有關疫情處理不當的外界批評。

歐康尼爾說，川普團隊評估，如果能夠克服疫情處理不當的障礙，向民眾陳述政見就會變得相對容易。他說：「這場演說可以讓川普說明，將把國家帶往什麼方向。」