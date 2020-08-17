創造美好前景 拜登須在全代會提出攻擊川普外的政見

民主黨準總統候選人拜登(Joe Biden)在最近發表的一段競選廣告影片中，戴著招牌飛行員墨鏡，駕駛一輛1967年雪佛蘭科爾維特魟魚(Corvette Stingray)敞篷車，以懷舊手法主打修復美國製造業的政見。

77歲的拜登，身為懷舊的政治人物，如今採納了民主黨進步派的部分觀點；他與55歲的搭檔副手賀錦麗(Kamala Harris)還有其他同黨人士，在本周一開始的遠距舉行的黨代表大會上提出的政見至關重要。

總統大選將由未來政見最吸引人的候選人取勝；拜登與賀錦麗可以藉著代表大會的機會說服選民，現在應注意的不只是川普總統的失敗，還有民主黨將讓全美民眾未來的生活更安全也更繁盛。

拜登將他的政見稱為「重建美好」(Build Back Better)，包括向企業與富人增稅來籌集鉅額資金，投入公共衛生體系、環保基礎建設、以及美國製造業。

拜登擔任副總統的歐巴馬政府，因為在引發經濟大蕭條的金融危機後，沒有針對華爾街資深銀行家提起任何訴訟而挨批；於是拜登說以後會以更強硬的態度面對華爾街。

他也希望能讓民眾自由選擇是否加入俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)，解決維持治安、住宅所有權、以及聯邦締約等方面的制度性種族主義。

拜登的許多方案都是民主黨長期制定的目標，只是為了解決種族不平等與氣候變遷等問題而進行修改。

拜登先前被抨擊是復辟的候選人，想要恢復歐巴馬執政時期的光景；而在新冠病毒疫情與非裔佛洛伊德命案後，拜登身為主張「大有為政府」的民主黨領袖，突然得到新的契機，得以轉換方向，提出政府應如何作為的前瞻性政見。

他的核心理念是：川普認為政府宛如沼澤，而拜登則主張政府可以成為國家問題的解決方案。

也有人質疑，拜登提出的未來政見，可能不足以吸引他需要的大批選民投票支持。

「窮人運動」(Poor People`s Campaign)聯合主席巴柏爾(William Barber)建議拜登：「要讓選民針對議題有感，認定投給他就能得到生活工資，自己與子女就能獲得醫療照護，候選人就會處理生態浩劫問題，也有人會解決種族主義的選民壓制行為，因為不僅是非裔選民受害，西語裔和貧窮白人也會被波及。」