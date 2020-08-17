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臨床首例！台灣新冠疫苗研發 國光獲准人體試驗

規模縮至1個螢幕大小 民主黨全代會搭好視訊舞台

世界日報 / 記者顏伶如╱綜合報導
圖為密爾瓦基製播中心。（路透）
圖為密爾瓦基製播中心。（路透）

原本規模龐大，在威斯康辛州密爾瓦基市舉行與會人數眾多的民主黨全國代表大會(Democratic National Convention)，17日開始大會，如何在疫情影響之下縮小成一個電腦螢幕大小的非典型視訊會議，成了主辦單位的重要考驗。

華盛頓郵報報導，消息人士透露，從17日開始的連續四晚，來自紐約、密爾瓦基、洛杉磯及拜登家鄉德拉瓦州威明頓(Wilmington)等不同地點的製播中心，共計400名幕後團隊工作人員，將負責把來自與會者自家客廳，或在國家紀念碑等地點拍攝的影片串流播送。

高達數十名來賓將在全代會期間發表演說，民主黨全代會製作團隊已經寄發視訊連線的必須配件給主講人，包括麥克風、燈光以及進階版路由器等，方便自製自播。某些將從家裡與密爾瓦基會場所在地連線的貴賓，則將提供簡短的現場演說，全國觀眾可以同步收看。

大會在17日起的一連四天晚上9時開始的視訊黨全代會上，先安排黨內重量級與派系領袖擔任主題講演人，每天都有主角明星。第一天是前第一夫人米雪兒．歐巴馬，接下來還有前總統柯林頓、前國務卿喜萊莉、眾院議長波洛西、前總統歐巴馬。最後壓軸戲則是拜登與賀錦麗，分別在20日與19日晚發表接受正副總統提名後的演說。這些重量級民主黨人的講演，都將揭櫫民主黨理念與領導美國的方向。

除重量級資深黨人講話外，另外安排民主黨內17名「明日新星」在全代會期間發表演說，包括一度列入副總統考慮名單的喬治亞州前聯邦眾議員史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)、印地安納瓦霍族(Navajos)族長尼茲(Jonathan Nez)、內華達州聯邦參議員坎塞拉(Yvanna Cancela)、佛州農業廳長弗瑞德(Nikki Fried)、賓州民主黨聯邦眾議員蘭普(Conor Lamb)。

民主黨主辦單位16日發表聲明指出：「對於美國的路應該怎麼走，這些年輕的民意代表將提供多元化的創意與理念，他們的論述將描繪出我們正在共同打造的未來。」

代表民主黨改革派聲音的政治新秀紐約州聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)，大會期間將如何助準總統候選人拜登(Joe Biden)，備受矚目。黨內初選期間，歐凱秀支持佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)，曾多次批評拜登「過度中庸」。

她在今年1月間曾說，如果是在其他國家的話，拜登與桑德斯其實是會分處不同政黨的。不過，拜登在初選出線後，歐凱秀便成為黨內溫和當權派與激進革新派之間的重要溝通橋樑。

民主黨 桑德斯 紐約 拜登

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