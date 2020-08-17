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華郵分析：民主黨人恐全代會上團結 選後起摩擦

世界日報 / 編譯林育正╱綜合16日電
民主黨總統參選人拜登。美聯社
民主黨總統參選人拜登。美聯社

民主黨全國代表大會即將在17日展開，目前「擊敗川普」的共同目標讓黨內氛圍相當團結；但華盛頓郵報(Washington Post)分析指出，若準總統候選人拜登勝選，黨內恐怕將出現不少磨擦和紛爭。

民主黨今日的團結，並不代表內部的分裂與分歧並不存在；如果拜登勝選，這些問題將重新浮上檯面，為拜登的治國工作增添不少難度。

今年的總統大選是民主黨歷史上，帶著最多自由派理念的一次；拜登的政見參考了被許多黨員唾棄的桑德斯(Bernie Sanders)的理念。

不過布魯金斯研究院(Brookings Institution)的蓋爾斯頓(William Galston)指出，黨內自由派和握有較大勢力的中間派在全代會前相安無事，「歸功於拜登出色的內部管理」。不過他也說：「但我認為這只是暫時和解，而非和平協議。」

不過黨內短暫的和平，可能在11月3日結束。策士卡茲(Rebecca Katz)指出：「進步派會全力奮戰攻占國會，企圖通過許多大膽的政策。」

若成功勝選，拜登將接下經濟大蕭條後最貧弱的美國。而背後的關鍵，在於拜登政府是否能有效處理新冠肺炎疫情、經濟危機以及種族議題，同時調解黨內對上述議題的分歧。還有健康保險、氣候和警察執法，也都是難解的議題。

舉例來說，拜登反對全民納入聯邦醫療保險(Medicare)，而偏好為「可負擔健保法」( Affordable Care Act，即歐記健保)增加不同選擇。

在種族和警察議題上，「黑人的命也是命」(BLM)基金會共同創辦人拉托莎‧布朗(LaTosha Brown)就表示：「許多進步派支持者希望司法和警察系統全面改革，左派想刪減警察經費，結果候選人居然還要增加預算。」

草根團體「人民行動」(People’s Action)執行長哥爾(George Goehl)表示，若拜登當選，左派不只想在特定議題上表態和發聲，更希望參與執政和管理過程。這如何與民主黨的體制整合，將是一大考驗。哥爾說：「在社會運動中，中間派真的會跟人民站在同一陣線嗎？」

警察 民主黨 健保

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