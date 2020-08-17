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禁辦百人婚禮 紐約兩對新人控告州府違憲

世界日報 / 記者朱蕾╱紐約報導

紐約州為防止新冠疫情傳播，迄今仍禁止逾50人的聚會；上州兩對計畫舉辦百人以上婚禮的夫婦日前提告州府，稱州府侵犯了憲法賦予他們的權利，獲聯邦法官判決支持，可舉行婚禮；州府則上訴，表示要捍衛紐約州的防疫法規。

訴訟中的兩場婚禮都計畫於8月在阿克隆(Akron)的一家高爾夫球俱樂部舉行，該俱樂部共同擁有人詹姆斯(Jucas James)對此提訟；兩對夫妻表示，紐約州禁止50人以上聚會的行政令歧視婚禮，侵犯了憲法賦予他們的「自由行使宗教、集會和平等保護」的權利。

提訟中指出，戶外畢業典禮、佛洛伊德(George Floyd)案後的大規模示威遊行都可進行，在餐館和類似的招待場所舉辦超過50人的婚禮，也應被允許；提訟還稱，禁止家人和朋友參加婚禮的規則，破壞了基督教信仰中的結婚儀式。

聯邦法官蘇達比(Glenn Suddaby)同意原告的訴求，在裁決書中寫道，「此訴訟裡，紐約州對最多50人的社交聚會限制是武斷的」。

法官進而裁決，允許其中一對夫妻舉行115人的婚禮，另一對夫妻舉行175人的婚禮；裁決只適用於這兩場婚禮。

紐約州府發言人吉魯亞德(Caitlin Girouard)表示，「法官的決定是不負責任的，這樣做可能導致大規模的不必要集會而危及公共健康；我們會尋求所有可用的法律措施，繼續捍衛讓紐約成為並保持全國感染率最低的州之一的政策」。

目前在紐約州允許餐廳以50％的容量在室內用餐(不包括紐約市)，但婚禮或類似慶祝活動除外；州衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)在日前提交的申訴書中指出，婚禮與餐廳在任何晚上的營業方式都有很大不同。

扎克指出，法院認為婚禮慶典與服務同等人數的餐廳的普通用餐情況高度相似，而實際上，這兩者有很多重要區別，尤其是從公共衛生角度看，這些區別非常顯著。

在一家餐廳，不同群體的顧客在不同時間來用餐後離開，他們彼此分開，且用餐時間約一、兩小時；而在婚禮或其他慶祝活動中，來賓大致是同時到達和離開，他們這樣做就是為了一起慶祝，來賓之間不可避免地聚集在一起，且通常在活動空間裡的時間比顧客在餐廳用餐的時間要多得多，這些差異大大增加了傳播病毒的可能性。

扎克還說，室外畢業典禮是按照嚴格的規程在戶外舉行，且不會有招待會；至於示威遊行，紐約州並未明確表示其不違反防疫法規。

他也表示，紐約州未禁止舉行婚禮或宗教儀式，而是要求此類活動須限制參加人數不超過50人。

婚禮 紐約 夫妻

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