批川普政府破壞郵政 波洛西要議員提早返華府表決

今年11月大選在郵寄選票、郵政改革與新冠疫情，三股變化絞雜下，爭議越升越高。眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)16日傍晚突然宣布，要求聯邦眾議員提前結束暑期休會，本周改回國會舉行緊急聽證會，並在22日針對禁止更改通訊投票規則投票。波洛西眾議長指美國郵政總局(USPS)陷入危機，川普政府企圖在大選來臨前夕破壞郵政系統。

眾院目前休會，聯邦眾議員原訂9月才會返回華府開議，但波洛西16日致函眾院同僚寫道：「疫情期間，郵局儼然已成選務中心。」她並指出：「性命、生計以及美國民主的生活，都因為現任總統而面臨威脅。」

川普盟友局長 刪減郵局經費

美國郵政一直陷入財務危機，多次向國會伸手救援。川普任命的郵政總局長德喬伊(Louis DeJoy)自從6月上台後，實施一連串刪減成本措施，不准員工報加班費，對於來不及投遞的郵件則延後處理等等改革。

但2020年選舉因新冠疫情影響而將出現前所未見的大量郵寄通訊投票，但郵件卻面臨無法在計票截止之前寄達選務機關的隱憂。各州今年初選已經使用大量郵寄投票方式。

郵政總局已在日前提出警告，今年11月郵寄選票的業務恐無法及時完成。

眾院民主黨團在16日稍早則要求，德喬伊與郵政總局董事會主席鄧肯(Robert Duncan)，都必須在24日的眾院監督暨改革委員會(House Oversight and Reform Committee)緊急聽證會上作證。

參院少數黨領袖舒默(Charles Schumer，民主黨)16日指出，參院也應該跟進，要求德喬伊、鄧肯出席作證，說明白宮是否企圖在大選期間打壓郵局。

德喬伊住家外 民眾群聚抗議

德喬伊位於北卡羅來納州綠堡(Greensboro)的住家外圍，16日出現百餘名民眾聚集，呼口號、舉著海報表達對於干擾通訊投票的不滿。

民主黨議員批 影響通訊投票

民主黨籍國會議員指控，共和黨全國代表大會財務主席出身的德喬伊，現正無所不用其極企圖破壞郵政系統，總統大選恐將因此遭到顛覆。但川普13日指出，因為想要限制今年大選的通訊投票，因此反對給予郵局紓困。川普反對在民主黨眾院新一輪紓困法案挾帶對郵政的紓困金，雙方就此一直談不攏。

據指出，郵政總局打算本月起便停用位於全國各地的共計671台高速分信機，衍生影響將是原本每小時可處理2140萬筆郵件，但因各方抗議，暫行耽擱。

白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)16日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時指出，川普並沒有要干預任何人的合法投票，「不管是透過郵局或任何地點。」

在加州、紐約州、賓州、俄勒岡州及蒙大拿州的某些地區，郵政總局從13日、14日起開始移除原本設置的收件郵筒。不過，郵政總局14日澄清說，雖然屬於例行措施，但移除郵筒的行動將延到大選之後繼續。