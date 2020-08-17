最新民調拜登贏川普9個百分點 領先優勢縮小

民主黨全國代表大會前夕，有線電視新聞網(CNN)最新民調顯示，民主黨準總統候選人拜登在登記選民的領先幅度正大幅縮小；國家廣播公司(NBC)與華爾街日報(WSJ)全國性民調指出，拜登領先優勢穩固達九個百分點；在肯定拜登選賀錦麗作副手方面，華盛頓郵報(WP)民調顯示54%選民支持，哥倫比亞廣播公司(CBS)民調則指出，關鍵州有66%認同。

CNN與獨立民調機構SSRS共同進行的民調16日顯示，拜登在登記選民中對川普的領先幅度，較6月大幅縮減，但拜登在多項議題上仍領先川普。

整體而言，50%的登記選民支持拜登和賀錦麗，46%支持川普和潘斯，誤差區間正負四個百分點。

CNN/SSRS在民主黨大會前夕公布的民調顯示，53%的選民「非常熱衷」此次大選，創CNN大選周期2003年以來新高。

72%的受訪者表示，對於秋季大選極度或非常熱衷，拜登對川普的優勢則從53%縮小至46%。

在15個競爭激烈的州，拜登在登記選民中的支持度為49%，川普則為48%，顯示川普正在追上。

另據NBC/WSJ於16日公布的民調顯示，若今日投票，50%的選民會投給拜登，41%的人會投川普，拜登持續領先川普九個百分點。；此民調9日到12日訪查900位登記選民，誤差區間正負三個百分點。

民主黨大會今日登場，共和黨大會則於24日展開，拜登和川普預料將獲得所屬黨派提名，成為正式候選人；NBC/WSJ民調結果顯示，近60%受訪者不認同川普因應新冠肺炎疫情的方式，53%則認為川普並未在初期認真看待疫情且持續處理不當。

NBC/WSJ民調顯示，儘管拜登在全國民調領先，但在經濟和犯罪議題上，川普仍占上風。

拜登則在外國政策、移民和健康照護及種族關係上，擄獲較多選民的信任；另有49%的選民認為拜登有能力讓國家更團結，但僅26%的人認為川普能做到這點。

華郵與國家廣播公司(WP-ABC)16日公布的民調顯示，54%受訪者贊同拜登挑選賀錦麗當副手，29%不認同，17%沒意見。

CBS與YouGov於12日到14日訪查2210位登記選民的調查結果則顯示，66%受訪者贊同拜登挑選賀錦麗當副手，61%的人認為賀錦麗可助拜登勝選，58%的人對拜登-賀錦麗的組合感到興奮。

整體而言，CBS/YouGov民調顯示41%的選民認為川普會連任，40%的人則認為拜登會贏；其中20%的民主黨選民未決，9%的共和黨選民未決。