川普允許 美國防部延後執行華為禁令

陸媒引述「美國國防新聞週刊」14日報導稱，根據該機構獲得的一份備忘錄顯示，美國總統川普政府授予美國國防部一項關於「華為禁令」的豁免權，允許國防部承包商使用華為等中企的產品設備，「華為禁令」延至9月30日生效。這項說法尚未獲得相關單位證實。

川普政府近來持續加大對華為等中企的打壓力度，日前宣布禁止美國政府與供應鏈中包含華為等五家中企設備產品的公司簽訂（承包）合同，這項禁令自8月13日起正式生效。這五家中國企業包括華為、海康威視、大華技術、海能達及中興通訊。

觀察者網引述美國國防新聞週刊（Defense News）報導稱，根據他們獲取到的備忘錄顯示，這項禁令將延期至9月30日才生效。這為與國防部有合作的企業提供數周時間去解決換掉中國設備的問題。

報導稱，這意味著與美國國防部有合作的承包商當中，那些仍受新型冠狀病毒疫情影響的公司，現在有更多時間來準備遵守新規定。

美國國家情報總監賴特克里夫（John Ratcliffe）基於「國家安全利益」，授予了五角大廈臨時豁免權，以進一步評估美國國防部提出的更廣泛的豁免請求。這一請求在一份給負責採購等事宜的美國國防部副部長艾倫．洛德（Ellen Lord）的備忘錄中提出。

洛德表示，尋求臨時豁免權是為了美國國防部可以繼續執行採購行動，為部隊提供裝備和其他供給。早在今年5月，洛德就指出，如果不給承包商們足夠適應禁令的緩衝時間，這將會使國防工業基地陷入混亂。

此前，路透曾披露，在這項禁令範圍內的美國政府承包商需要證明，他們公司不會使用這些中企的產品，除非獲得政府豁免權。

至於洛德請求的更廣泛的豁免權，賴特克里夫要求洛德分享更多信息，包括潛在增加的風險、緩解措施以及代替中國公司的相關計畫。