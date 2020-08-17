選票收集成「收割」？川普、共和黨擔心選舉舞弊想限制

美國超過一半的州允許第三方代蒐集選票，協助選民繳回選票，政治團體和兩黨競選團隊皆有選票收集(ballot collection)計畫，藉此提高投票率並確保特定族群可投出選票；川普總統和共和黨認為這是「收割選票」(ballot harvesting)，並以擔心選舉舞弊為由加以限制。

新冠肺炎席捲全美，各州只打算更加依賴缺席投票或郵寄選票；雖然這種投票方式廣為採納，但共和黨和民主黨為了允許第三方收集並交回選票而爭議不休，今年兩黨已就此事在多州對簿公堂。

內華達州民主黨議長弗萊爾森(Jason Frierson)表示：「這不是新議題，允許他人協助選民繳回選票，有助保護弱勢族群。」

布瑞南司法中心(Brennan Center for Justice)民主項目主任溫蒂．威瑟(Wendy Weiser)表示：「這項議題非常重要，因為有很多人被限制在家或擔心要在新冠肺炎期間上郵局投遞選票。」

兩黨在賓州、佛州、明尼蘇達州等州因第三方收集選票而大打官司。在威斯康辛州，一間法律事務所要求選舉人員將此過程列為違法行動，但威州法律並未清楚寫出「選票收集」，官員表示不曉得任何系統性收集選票事宜，因此未明令禁止。

聯邦第九巡迴上訴法院今年初裁定，亞利桑納州共和黨人2016年通過的法律違法，該法將選民家屬或照護者以外的收集選票者列為重罪。雖然上訴法院支持民主黨立場，但亞州共和黨檢察長將上訴到最高法院。

內華達州一項新法鬆綁收集選票的規定，呼籲11月選舉時自動將選票寄給所有活躍選民。川普競選團隊、共和黨全國代表大會和該州共和黨上周提告，要求法官將其列為非法；該州民主黨檢察長則要求法官駁回此案，目前此案尚未舉行聽證。

北卡羅來納州等10州僅允許家屬或照護照代遞選票；內華達州等其他26州允許選民指定更廣泛人選交回選票，其中約12個州限制個人可提交的選票數字，例如明州限制一人收集並交回三張選票。

爾灣加州大學法學教授哈森(Richard L. Hasen)表示，疫情間親自投票有其安全顧慮，因次一方面需要更多缺席投票，但另一方面，需要有更多人收集這些選票，而且會出現更多與選票相關的干涉與限制。