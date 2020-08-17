川營控民主黨：想在大選前 創制5到10年才能實施的投票規則

川普總統競選團隊資深顧問米勒(Jason Miller)指控民主黨人試圖在11月總統大選數周前「改變通訊投票規則」。

在「美國廣播公司」(ABC)「本周」(This Week)節目上，佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)痛批共和黨阻擋美國郵政總局(USPS)資金的作法後，米勒表示：「我認為他們實際上是試圖，在將近五到十周之內，匆忙創制通常需要五到十年才能實施的規則。」

桑德斯對主播史提法諾普魯斯(George Stephanopoulos)說：「我真的非常擔心，川普試圖透過停止為USPS提供資金來破壞美國民主。」

米勒回應道：「我認為桑德斯與其他共和黨人針對此事大做文章有點虛偽；他們在2月、3月、4月或5月時都沒有這樣做，而這是現在才發生的事。」

史提法諾普魯斯則指出，眾院民主黨人已經於今年春天通過一項法案，為USPS提供250億元緊急資金；而且針對這項議題提出質疑的，不是只有民主黨人。

經常批評川普的共和黨籍猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)14日表示：「我不知道有任何證據顯示通訊投票會讓選舉舞弊情事增加。」

米勒則回應道：「羅穆尼的說法有誤； 他應該看看新澤西州帕特森市(Paterson)，當地四分之一以上的選票都被作廢。」

司法部長巴維理(William Barr)和川普也都指出，今年5月帕特森市的一場特殊選舉中傳出舞弊；當地多位官員面臨欺詐指控，各郡選舉委員會也丟棄了將近20%的通訊選票。

而選舉安全專家認為，帕特森市的選舉舞弊案被迅速通報給州政府官員，反而顯示防止舞弊的防護措施已經有效發揮作用。