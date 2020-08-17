進駐TikTok敵營Triller 川普首支影片近120萬人搶看

白宮與中國影音媒體公司字節跳動(ByteDance)和旗下抖音(TikTok)的戰爭持續延燒，根據福斯財經新聞網(Fox Business)的報導，川普總統的競選團隊15日向抖音競爭對手Triller申請帳號，並迅速在該平台上傳第一支影片，截至16日中午累積近120萬的點閱率。

該影片僅短短15秒，川普在影片中稱自己「是科技領域的專業人士」，並對著鏡頭表示：「沒有人能像我一樣，沒有人。」

川普的帳號在16日共累積5900名的Triller追蹤用戶，之後川普團隊還上傳關於民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)的另外兩支影片；據今日美國報(USA Today)的報導，目前Triller尚未針對此消息做任何回覆。

根據川普在14日發布的行政命令指出，川普警告已經有可信的證據顯示，字節跳動可能妨礙美國國家安全，並對美國造成威脅，因此要求字節跳動必須在90天內出售或分拆抖音在美國的業務；對此抖音表示：「該平台未來仍持續創作者多年前的初衷，致力於為更多的使用者和家庭帶來歡樂。」

Triller的創立至今已經屆滿五年，同樣也是主打結合人工智慧的影音娛樂平台，自從各地開始發起抖音的抵制行動後，該平台的下載次數就不斷突破新高；今年6月由於印度政府對抖音進行制裁，Triller在該國的下載次數甚至超過1.2億。

Triller執行長盧麥克(Mike Lu，音譯)曾經表示：「若抖音未來真的被逐出美國市場，我們將會有很高的機率能成功取代它」；而隨著川普6日簽署的行政命令，要求在45天後封殺抖音和海外版微信(WeChat)，Triller的下載量在當周末暴增，許多TikTok知名網紅也同時宣布遷移到Triller。