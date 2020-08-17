川普帶頭攻擊「郵寄投票」 選民也憂：怕選票作廢

紐約時報報導，共和黨金主德喬伊(Louis DeJoy)5月出任美國郵政總局(USPS)局長以來，為改革虧損數十億元的內部積弊，推動多項措施試圖降低成本；華盛頓郵報(WP)也報導，在全國各地普遍出現郵件遞送延遲現象的此刻，川普總統針對USPS展開空前的攻擊，讓選民質疑自己的選票會不會被作廢，也讓聯邦機構及各州與地方官員連忙想辦法保護11月3日大選的正當性。

華郵引述全美各地官員說法指出，近日有數千名選民打電話到政府辦公室，詢問通訊投票是否還安全。

知情人士向華郵透露，至少有六個州的州檢察長正在討論是否要提起訴訟，以防止川普政府從現在開始到投票日前縮減郵政業務。

也有許多州的領袖急著想要修改法規，以給選民更多選項；民主黨人也打算推動大規模公共教育行動，讓選民對選票與USPS恢復信心。

眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)16日宣布，將提前召集眾議員結束夏季休會，於本周稍後針對阻擋改革USPS業務的法案進行表決。

眾院民主黨人16日也公布計畫，要在本月稍後針對郵遞工作延遲相關情事召開緊急聽證會。

恐對USPS產生信任危機

外界擔心，就算川普無法阻擋通訊投票，還是會形成一種危險的信任危機，恐怕會損害民眾對於選舉最終結果合法性的信心。

紐時報導，川普幾乎每天都抱怨USPS堆積尚待處理的郵件，而選民與郵局員工則警告，受到新冠病毒疫情影響，11月大選時使用通訊選票的人數勢必會破紀錄，而這些民眾的公民權恐怕將面臨遭到剝奪的危機。

專家與員工說，目前USPS大部分業務還能正常運作；但該局已對各州發出警告，可能無法在時限內將在最後一刻寄出的選票送達。

川普日前還說，因為他反對通訊投票，所以不支持給予USPS更多資金；他宣稱通訊投票對民主黨有利，也在沒有證據的情況下指出通訊投票充滿弊端。

而對全國各地民眾來說，受波及的不僅是選票，還包括醫療處方與薪水支票，以及USPS的聲譽。