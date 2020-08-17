環太平洋軍演規模大縮水 參演官兵剩五分之一

今年環太平洋軍事演習17日將在夏威夷附近海域進行，預定31日結束。軍演將由美軍太平洋艦隊主持，南韓、加拿大、澳洲、日本、菲律賓、新加坡、紐西蘭、汶萊和法國參加，共20艘船艦、5300名官兵參加軍演。台灣因未獲邀請，今年無緣參與。

受新冠肺炎疫情影響，原本為期一個月的軍演縮減為兩周，且延到8月才舉行。此外，為減少陸地群聚造成的感染風險，這次軍演多為海上活動。

這項號稱全球規模最大的海上軍演兩年舉辦一次，2018年7月上屆環太平洋軍演有25國參加，共46艘艦艇、五艘潛艇、17支地面部隊、超過200架戰機和2萬5000名官兵參演。所有參加者也在今年被再度邀請。

今年3月6日，美軍太平洋艦隊司令阿基里諾原本宣布本屆環太平洋軍演將有至少26國參加，但五天後世界衛生組織(WHO)宣布新冠病毒疫情進入全球大流行，軍演規模縮減，最後僅十國參加。

加拿大皇家海軍表示，由於疫情影響，港口演習、派對、國家間的運動友誼賽和在威基基海灘的自由活動時間全數取消。本次環太平洋軍演的兩棲登陸演習、空中演習和海洋演習結束後舉行的「自由發揮演習」也都取消。

另外，參加軍演的船艦只在維修、加油和補充糧食時才會停靠夏威夷港口，各國派出的先遣小組已提前抵達，先在夏威夷的軍事設施隔離。儘管做足防疫措施，夏威夷當地仍有1萬2000人聯名要求州長伊藝、美軍和其他參與國，以疫情為由希望取消演習。

由於美國和中國近來關係緊張，中國官媒「環球時報」日前曾譏諷美軍在當地民眾反對下執意軍演，美軍第三艦隊發言人法耶反駁，環太平洋軍演相當重要，能加強盟國關係，「確保印太區域自由開放」。

美國本次演習不會派遣航母參加。日本海上自衛隊將派出直升機護衛艦伊勢號和護衛艦足柄號，南韓將派出兩艘驅逐艦參與軍演。

美國海軍第三艦隊發言人法耶先前表示：「今年環太平洋軍演只有海上演習，目的是為了大幅降低陸地群聚，確保所有參加部隊的安全。這項修改後的計畫能大幅增加訓練價值，並大幅降低部隊、盟友和夥伴及夏威夷民眾的感染風險，使我們能進行有意義的軍演。」

儘管美國聯邦參院上月23日通過2021年度國防授權法，法案中建議邀請台灣參與環太平洋軍演，但台灣國防部16日表示，至今未接獲美軍邀請參加訊息，台方今年無緣參與。