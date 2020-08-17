撞船、失火、染疫…美海軍過勞頻出包 對中施壓受影響

美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」上月12日停泊加州聖地牙哥時發生大火。 法新社

川普政府加強對中國施壓，增加在東亞的軍事活動，意味美國海軍將擔負更多任務，然而據華爾街日報報導，美國海軍艦艇近年來發生撞船、失火、新冠肺炎疫情等出包事件，撞船事件的調查顯示海軍任務太多，犧牲訓練保修，官兵過度勞累，是頻頻出事的主因。國防部已在討論海軍目前的狀況是否還能擔負更多任務。

美國海軍艦艇總數雖逐步減少，卻仍維持隨時在全球各地部署共100艘。40年前美國海軍的艦艇是史上最多，共有600艘，在全球隨時部署125艘。目前海軍共有艦艇約300艘，但為了遵循「以更少資源達成更多目標」的政策，仍維持部署100艘。

曾任國防部副部長的退役陸戰隊軍官沃克說：「美國海軍傾向於同意國防部高層的要求，出動艦艇到全球各地演習和執行任務，因為海軍認為，將艦艇部署到各地，就是海軍對國家最重要的貢獻，不過海軍做得太過頭了。」

海軍部前代理部長莫德利說：「海軍不願跳出傳統框架思考，一直想『我們都這樣做事啊』，但世界和安全環境變化太快，這種應對態度令人憂心。」

2017年，驅逐艦「費茲傑羅號」和「馬侃號」先後發生撞船事件。陸續也發生不少出包事件。在撞船事件之前，隸屬於國會的獨立監督機構「政府稽核處」就發現，海軍工作過度且準備不足，此外，與空軍等其他軍種相比，美國海軍常常不能及時完成保修。

撞船事件調查報告指出，海軍水兵訓練不足，有的缺乏基本航海知識，而且經常過勞疲倦，這些都是撞船原因。

軍事專家指出，川普政府要求美軍把更多心力放在亞洲，海軍等軍種將必須設法達成要求。軍方透露，已開始減少駐中東和德國的兵力。