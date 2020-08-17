專家：美海軍1年換3次部長 欠長期規畫

華爾街日報報導，川普總統一年內換三次海軍部長，專家擔憂頻頻換人會使海軍部缺乏長期規畫。

現任海軍部長布瑞斯威特，是川普政府一年內第四位海軍部長，今年5月曾在聯邦參院任命聽證會上說，海軍文化有汙點，「遺憾的是我必須說，海軍部處境艱難，原因很多，主要是領導者的問題，所有的出包事件都意味，海軍部對首長失去信任」。

布瑞斯威特的兩名前任因為政治衝突而下台。前部長史賓塞因為在如何處置海軍海豹部隊士官長蓋拉格殺害伊斯蘭國俘虜一事上，與川普意見不合，最終下台。

接任的代理部長莫德利，因為諷刺「羅斯福號」航母艦長克勞齊愚蠢而遭抨擊，最後辭職。莫德利4月2日將克勞齊解職，理由是克勞齊把向上級通報艦上新冠肺炎疫情的信件，發送給超過他指揮權限的20多人，並外洩給媒體，危害國家安全。

不過，布瑞斯威特上任後曾說，海軍文化的汙點沒那麼嚴重，「我很高興地發現，我曾擔心的事沒有想像的嚴重」。

海軍部長是美國海軍部的文職首長，管理海軍和陸戰隊，是國防部長的下屬，由總統提名，經聯邦參院同意後任命，無固定任期。海軍部長職權主要包括招募、組織、供應、裝備、訓練、調動和遣散。海軍部的文職副首長是海軍部次長，軍職副首長則是海軍作戰部長和陸戰隊司令，這兩人負責執行海軍部長的軍事命令並受其牽制。