快訊

今國內新增一境外移入！10多歲少年美返台探親居家檢疫期間確診

直播／新冠肺炎再增1例境外移入 指揮中心1400臨時記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾和川普同批封鎖令…白宮抗疫小組新成員被指不懂公衛

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合16日電
白宮防小組新成員、在加州胡佛研究院的防疫顧問亞特拉斯。 美聯社
白宮防小組新成員、在加州胡佛研究院的防疫顧問亞特拉斯。 美聯社

川普總統日前宣布，福斯新聞頻道(Fox News Channel)訪談節目嘉賓亞特拉斯(Scott Atlas)醫師已以疫情顧問身分加入白宮抗疫小組。

亞特拉斯曾擔任史丹福大學醫學中心神經放射科主任，以及該校保守派胡佛研究院(Hoover Institution)研究員，但是他的專長與公共衛生或傳染病不沾邊。

他與川普一樣，經常批評防堵新冠病毒傳播的封鎖令，也主張應讓學童回到課堂上課，以及讓大學體育賽事重新展開。

川普向記者介紹亞特拉斯時說：「亞特拉斯是個名人，備受尊敬；他有許多好點子，也認為我們做得真的很好。」

過去一周以來，川普發表疫情簡報時，只有亞特拉斯一位醫學專家陪侍在側。

亞特拉斯持續質疑國內外公衛專家支持的疫情政策，還說較年輕、較健康的民眾接觸到病毒「是一件好事」，更謬稱兒童幾乎「零風險」。

儘管較年輕的民眾感染病毒後罹患嚴重併發症的機率較低，就算他們自己沒有出現症狀，還是可能會把病毒傳染給可能較脆弱的人。一項研究發現，35%的年輕成年人，在檢出陽性的二至三周後，仍無法恢復正常的健康狀態。

但亞特拉斯對病毒的看法與川普契合；川普起初對疫情輕描淡寫，後來還是表態支持封鎖令，希望藉此減緩疫情擴散；如今為了在11月大選前重振受創的經濟，他開始施壓各州讓學校重新開放及企業重新開始營業。

公衛專家對川普將病毒政治化的作法不以為然，也敦促他讓醫學專家及科學家領導國家的疫情因應。

而亞特拉斯的專長是磁共振成像(magnetic resonance imaging)，研究重點也放在醫療照護政策的影響因素上；讓他加入白宮抗疫小組的決策，讓公衛專家搖頭。

喬治城大學(Georgetown University)專長於公衛領域的法學教授高斯丁(Lawrence Gostin)說：「我認為他完全沒有資格幫助領導新冠肺炎疫情因應工作；他的醫學學位與傳染病及公共衛生隔得很遠，也沒有處理公衛疫情的相關經驗。」

疫情 川普 傳染病 白宮 新冠肺炎 醫師

延伸閱讀

兩黨提名大會在即 拜登民調保持領先川普但熱情不足

川普打陸企 阿里被點名

繼TikTok、WeChat後 川普：下一個考慮封殺阿里巴巴

美郵局財務拮据川普不給錢 民主黨批想妨礙選舉

相關新聞

報復美國？新導火線？日媒：中國稀土出口量大減七成

日媒共同社報導，中國稀土出口量從今年初開始明顯下滑，7月出口量與去年同比，大減69.1%。由於美國稀土來源八成仰賴中國，包含軍事在內的高科技產業也依賴中國產稀土，在美中對立加深的時刻，中國限制出口，可能成為美中間新的導火線。但共同社分析，這也可能是中國對川普政府排除中國企業的報復手段。

疫情引發20​​年最嚴重缺電！洛杉磯上千戶16日仍沒電

洛杉磯水電局表示，從15日晚上開始停電，至16日早上約仍有2600戶的用戶仍然沒有電。

美國2020年大選：得郵政就能得天下？

國會民主黨人此時此刻與白宮仍在為新一輪的抗疫救市方案上爭持不下，雙方幾乎一個星期沒有磋商，似乎是要靠民情與市場反應逼使對方屈服。其中甚為容易被人忽略的爭執點，在於民主黨在眾議院通過的方案堅持要為自負盈虧的美國郵政署（USPS）提供250億美元的救助，而共和黨人卻不願接受。

美出手制裁TikTok與WeChat 陸媒：如八國聯軍再現

美國總統川普要求字節跳動必須在90天內出售或分拆TikTok美國業務。日前也以行政命令，將禁止美國企業與WeChat、騰訊往來。面對美方連續制裁，陸方形容，有如120年前八國聯軍再現。

美民調：61%指政府應對疫情失敗 川普仍落後拜登

最新調查顯示，近2/3美國成人不贊同聯邦政府因應疫情的處理方式。同時，根據全美民調，總統川普的支持度比篤定代表民主黨競選的拜登落後近10個百分點。

防川普阻撓郵寄投票 在野黨準備發動法律戰反制

美國總統川普有意刪減郵政管理局資金，在野的民主黨擔心這會延誤總統大選的郵寄投票運作，因此今天加大反制力道，眾議院打算表決新法，數州也正考慮採取法律行動。

環太平洋軍演規模大縮水 參演官兵剩五分之一

今年環太平洋軍事演習17日將在夏威夷附近海域進行，預定31日結束。軍演將由美軍太平洋艦隊主持，南韓、加拿大、澳洲、日本、菲律賓、新加坡、紐西蘭、汶萊和法國參加，共20艘船艦、5300名官兵參加軍演。台灣因未獲邀請，今年無緣參與。

撞船、失火、染疫…美海軍過勞頻出包 對中施壓受影響

川普政府加強對中國施壓，增加在東亞的軍事活動，意味美國海軍將擔負更多任務，然而據華爾街日報報導，美國海軍艦艇近年來發生撞船、失火、新冠肺炎疫情等出包事件，撞船事件的調查顯示海軍任務太多，犧牲訓練保修，官兵過度勞累，是頻頻出事的主因。國防部已在討論海軍目前的狀況是否還能擔負更多任務。

專家：美海軍1年換3次部長 欠長期規畫

華爾街日報報導，川普總統一年內換三次海軍部長，專家擔憂頻頻換人會使海軍部缺乏長期規畫。

曾和川普同批封鎖令…白宮抗疫小組新成員被指不懂公衛

川普總統日前宣布，福斯新聞頻道(Fox News Channel)訪談節目嘉賓亞特拉斯(Scott Atlas)醫師已以疫情顧問身分加入白宮抗疫小組。

兩黨提名大會在即 拜登民調保持領先川普但熱情不足

美國總統川普和前副總統拜登即將兩黨的提名大會之際，華爾街日報和NBC新聞台最新聯合民調顯示，川普難以實現有利連任的執行滿意度，拜登雖保持穩定領先之勢，但支持熱情不足 。

火龍捲襲擊加州 美氣象局首度發布火龍捲警報

美國加州的洛亞爾頓野火（Loyalton Fire）快速延燒逾2萬公畝，拉森郡（Lassen County）15日遭到一連串火龍捲（fire tornadoes）襲擊。大規模的野火伴隨閃電雷擊，促使美國國家氣象局首度發布火龍捲警報。

熱門新聞

才傳吐血 安倍今入院引關注 幕僚：一般健檢

電費暴增、浴室出現不明鞋印 日女星家中天花板竟住陌生人

靠太近激怒野牛！婦人遭衝撞勾走褲子 下體外露昏迷

漁夫釣魚突被18公斤鯖魚躍出水面擊中胸口 搶救仍不幸身亡

挪威公司發明創新技術 沙漠變耕地僅需7小時

今天開盤前 五件國際事不可不知

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。