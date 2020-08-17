曾和川普同批封鎖令…白宮抗疫小組新成員被指不懂公衛

川普總統日前宣布，福斯新聞頻道(Fox News Channel)訪談節目嘉賓亞特拉斯(Scott Atlas)醫師已以疫情顧問身分加入白宮抗疫小組。

亞特拉斯曾擔任史丹福大學醫學中心神經放射科主任，以及該校保守派胡佛研究院(Hoover Institution)研究員，但是他的專長與公共衛生或傳染病不沾邊。

他與川普一樣，經常批評防堵新冠病毒傳播的封鎖令，也主張應讓學童回到課堂上課，以及讓大學體育賽事重新展開。

川普向記者介紹亞特拉斯時說：「亞特拉斯是個名人，備受尊敬；他有許多好點子，也認為我們做得真的很好。」

過去一周以來，川普發表疫情簡報時，只有亞特拉斯一位醫學專家陪侍在側。

亞特拉斯持續質疑國內外公衛專家支持的疫情政策，還說較年輕、較健康的民眾接觸到病毒「是一件好事」，更謬稱兒童幾乎「零風險」。

儘管較年輕的民眾感染病毒後罹患嚴重併發症的機率較低，就算他們自己沒有出現症狀，還是可能會把病毒傳染給可能較脆弱的人。一項研究發現，35%的年輕成年人，在檢出陽性的二至三周後，仍無法恢復正常的健康狀態。

但亞特拉斯對病毒的看法與川普契合；川普起初對疫情輕描淡寫，後來還是表態支持封鎖令，希望藉此減緩疫情擴散；如今為了在11月大選前重振受創的經濟，他開始施壓各州讓學校重新開放及企業重新開始營業。

公衛專家對川普將病毒政治化的作法不以為然，也敦促他讓醫學專家及科學家領導國家的疫情因應。

而亞特拉斯的專長是磁共振成像(magnetic resonance imaging)，研究重點也放在醫療照護政策的影響因素上；讓他加入白宮抗疫小組的決策，讓公衛專家搖頭。

喬治城大學(Georgetown University)專長於公衛領域的法學教授高斯丁(Lawrence Gostin)說：「我認為他完全沒有資格幫助領導新冠肺炎疫情因應工作；他的醫學學位與傳染病及公共衛生隔得很遠，也沒有處理公衛疫情的相關經驗。」