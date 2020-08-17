房客是老賴 華裔房東「疫」外受災

舊金山灣區的租賃關係一貫緊張，全美最早、最嚴苛的租金管制法就是誕生在舊金山。不過當時民風淳樸，房東與房客基本上還能相安無事。隨著人口的增長，舊金山房價一路上漲，租賃市場也是水漲船高，成為全美之冠。一波又一波的政客想盡辦法討好租客，打擊房東的利益，以獲取無房者選民的票源。因此每年一定會出現收緊租賃市場的提案。吵來吵去，最後總是以房東一方落敗而告終。

今年2月份起疫情蔓延，打工一族紛紛失業，不過政府救災紓困做得不錯，雨露遍灑，再加上失業金這一塊，因此經濟上並未受到太大的影響。但是有的房客卻趁機打起了租金的主意，拖、欠、賴。而政客們卻隨即拋出一個又一個提案：允許房客拖欠租金不付，最多甚至可以延期一年。

因為法庭關閉，所有驅趕房客案子不受理、不審理，無限期延期。但是房東的責任卻一件都不能少：地稅、貸款、水電垃圾、房屋維修。不少家庭是舉債購房，以房養房。一旦租金斷絕，真的只有死路一條了。

疫情中的房東苦苦煎熬，我的親友就有不少人苦等疫情結束。

小李一家死裡逃生

2019年春季，小李將家中省吃儉用的積蓄，再加上雙方父母的資助，在舊金山東灣地區買下一棟65萬元的獨立屋，稍事整修，委託經紀尋找租客。

隨即來了一位單親媽媽，非洲裔美國人，帶一個小女孩。聲言自己是開公司的，收入不菲，而且有政府補貼，幫忙承擔Moving Cost。此人開著大奔(Benz)，穿著入時，言語得體。小李初涉租賃，三下兩下，就以月租3500元簽約了，拿到了第一個月的房租。

不料第二個月就出事了！原定的房租左等不來，右等不來。打電話過去從不接聽，一律以短信回覆。房東被告知房屋有黴菌，影響到女兒呼吸不暢，生病了。這還了得，趕緊約了裝修師傅去換地毯。租金沒有拿到，反而花了一大筆裝修費，還要打躬作揖賠不是。黴菌搞定，可以付房租了吧？

不料那位女租客又來短信了：暖氣故障，害得女兒著涼發燒了。又是不得了的大事，趕緊請了師傅去修理。約定的時間趕過去卻無人應門，短信發過去，回覆：Sorry ! 家有急事，去洛杉磯一周。

一等十幾天，聽說回來了。再約時間去修暖氣，敲門還是無人。這次乾脆不回覆，杳無音訊。鄰居說，那個女人躲在屋裡，根本沒有離開過，但就是死不吭聲。從此就陷入無休止的扯皮、謊言、爽約、指責。反正房租是一分不付，房子是永遠要修，但是房東和師傅卻永遠無法進門維修。

小李夫婦急得上火，趕到律師樓請求驅趕。律師說：案情簡單清晰，一定會贏，馬上啟動驅趕程序。不料這個女房客是個「老賴」，所有法庭程序門兒清。她先是不開門，不接訴狀。送件公司折騰了近一個月無法送達，最後只能書面送達。案子進入法庭審理後，法官馬上判決原告勝訴。律師拿到判決書後，立馬趕去執行處請求執行；但是已經來不及了。執行處得到法庭通知，被告提出動議，理由是未合法送達。法庭批准，安排公聽。小李滿腔希望落空。

要想順利把房客驅趕出去，要經過冗長法律程序。 美聯社

捱到開庭日那天，請了事假，拖著患病身軀，趕到法庭。不料被告根本沒有來。公聽會取消，維持原判。這一拖已經二、三個月了。

小李第二次再去執行處申請驅趕執行。約好時間，戰戰兢兢趕到自己的房子別人的屋，滿心高興等來法警。不料法警被告知被告在前一天向高等法院起訴，理由是地方法院在沒有通知被告的情況下執行驅趕，違反人權。高等法院已經受理此案，臨時通知執行處停止驅趕。小李頓時目瞪口呆。

那位女房客真是厲害，拿捏好時間，狀告地方法院執法不公，弄得法官都只能迴避。這樣一拖又是幾個月，時間進入2020年2月，美國疫情開始蔓延。

小李除了第一個月收到租金外，近一年顆粒無收，但是地稅和銀行貸款照繳，還要代房客付水電、垃圾費，這些帳單一天都不能緩的，萬一斷了水電那更是天大的罪名了。

小李第三次趕去執行處碰到的是Smith警官。他一看法院執行令，再聽小李講明原委，嘿嘿一笑：噢，原來是這個人，欠租老手，去年剛被趕走，現在又來了。沒事，10天後現場執行。

原來這個租客專揀華裔房東下手，因為房東英文不好，法律知識更是不懂，容易上當受騙。這套拖、欠、賴手法屢試不爽。上次案子也是這般幾近折騰，最後在Smith警官手中結案。這次小李恰好將執行令遞到Smith警官手中，執行驅趕時，已是3月13日，那位女房客拒不開門，兩名法警破門而入，強制執行，總於把她趕走。

這件案子前後長達13個月，幸運的是在舊金山灣區封城前最後一個工作日順利完成。房客前後所欠租金達4萬2000元，律師費、法庭費花了1萬多，損失慘重。小李太太心有餘悸地說，趕緊把房子賣掉吧，從今再也不敢做房東了。

房客及維權者持牌示威。 美聯社

老洗碰見了老千

舊金山房子大都是兩層樓建築，一樓是車庫，二樓是正式住房。車庫後面有空置面積允許搭建Storage Room，也可加一個廁所，做一個客房，因此叫「姻親柏文」（姻親公寓），英文名In Law Unit；但關鍵是不能放爐頭，煤氣或電爐都不行。一加爐頭，就變成兩個單位，屬於違章建築了。華人家庭往往會打擦邊球，放一個簡易爐頭，租出去，月租1000多，貼補家用不無小補。

關於舊金山的In Law單位不知出了多少事，漸漸形成了一個房客欺詐團夥，他們不光是要欠租白住，還要大咬一口，咬下房東一塊肉方肯罷休。

老洗是做貿易生意的，中美兩地往來，對舊金山的租賃陷阱根本不瞭解。川普發動貿易戰後，生意一落千丈，回過頭來想想開源節流，把底層的In Law單位清理一下，堆積的貨物暫且搬到樓上。打掃乾淨，租出去，要價月租1500元。

老洗英文不靈光，在中文報紙刊登招租廣告，沒兩天，來了一位華裔看房。此人50歲上下，開一輛保時捷跑車，西裝筆挺，襯衫漿熨，袖口亮晶晶的袖扣一閃一閃。這位「老克拉」前後一看，立馬要了。租兩押一，皮包裡掏出4500元，一手交錢，一手拿鑰匙。老洗從沒做過房東，看到大把的綠票子倒也心動。於是填表簽約，成功交易。

房子租出去後，前兩個月相安無事。樓下不聲不響的，都很少看到房客進出。第三個月老洗接到了市政府Code Enforcement Dept的來信，信中說得到舉報，該住房內有違章建築，現定於某月某日上午9時前來檢查。這下老洗慌了。追到樓下問房客怎麼回事？房客一推六二五，一問三不知。

沒奈何等到市政府來人，走進樓下In Law單位，兩分鐘開出罰單，「非法加建爐頭，即日拆除。半個月後再來復查」。租務法中有規定：房子一經租出，未經允許，房東是不可以進入租客單位的。老洗只能樓上樓下打電話，要求房客允許拆除爐頭。房客回答不可以，因為拆除爐頭會影響生活。

眼看著市政府的限期越來越近，老洗急得跳腳，找了一個專精房地產的華裔律師諮詢。律師講：洗先生，你中了租客仙人跳。什麼意思？律師解釋道：這個房客就是衝著你第二個爐頭違章才來的，舉報電話當然是他打的。市政府接到舉報是一定要來的，限期拆除加違章罰款。現在問題是房客擺明是不會讓你進去拆除的，那麼市政府會以逾期不改正的理由，不斷地加上罰款，最後甚至會因為違章建築而導致拍賣房屋。因此，長痛不如短痛，快快與房客私了，破財消災。

老洗一聽，頓時明瞭個中原委。沒奈何，低聲下氣地好言商量。那位房客得理不饒人，什麼影響我正常生活，造成我工作不便，引發緊張恐懼精神刺激。獅子大開口，要求補償10萬大洋！老洗急得眼淚都掉下來了，一共只收到4500元，白住兩個月，還要倒貼9萬多！

經濟下行，工作減少，房客掛出橫幅稱，沒有工作就不交租。 美聯社

好說歹說，賠盡小心，千錯萬錯是我錯。最後房客拿到補償7萬元，並且要求退回原付的4500元租金。萬般無奈，老洗打落牙齒肚裡咽，只得應允。照樣一手交錢，一手交鑰匙。這次倒過來是房客拿錢，房東拿鑰匙了。房客7萬4500元到手，溜之乎也！如以稅前收入來計算，正好是十萬大洋，白領階層的一年工資。

老洗經此一訛，喪了精氣神，像祥林嫂一般，逢人就講這件事，在華人圈內引發種種同情唏噓之聲！

老張氣得白了頭

居住南灣的老張則因為房客糾紛幾乎愁白了頭！

去年秋天季節，老張把自己房子車庫後面的一間小屋租給了一位中國來的中年男子，進來時禮貌周到，溫文爾雅。他說是受到中國政府迫害，正在申請庇護，無處安身。老張和他談定，月租650元就讓他搬進來了。

沒幾個月糾紛來了，先是抱怨這個不好，那個不方便。因為是住在房屋的前後院，抬頭不見低頭見，為免言語上下，老張就提出你如果不滿意，可以搬走，另挑好房子住。這下惹毛了房客，立馬翻臉，從此連650元租金也不付了。

老張無奈，找到律師樓啟動驅趕程序。

原本想，欠租不付趕走了事，那麼簡單的案子，穩操勝券。不料一套法庭程序走下來，對方竟然應訴，理由是房東歧視他。

律師安慰老張說，沒事，被告不會贏的。開庭日期定在3月20日，律師也安排好了時間，只等出庭。倒霉的是，舊金山灣區因為疫情嚴重，州長在3月16日起宣布居家避疫，法庭也暫時關閉。老張3月20日的開庭正好軋進，被迫取消。法庭通知延後2個月，到5月22日繼續審理。

沒奈何，等呀！隨後疫情一步不放鬆，老張的開庭日期就一延再延，6月19日、7月17日、8月21日。前兩天又接到延期到9月18日的通知。案子前後拖了半年多，何時審理不知道。而房客繼續分文不付，還要用你的電，喝你的水，照樣每天順兜兜進進出出，看見老張時一臉鄙夷，甩都不甩。

老張氣啊！憂急攻心白了頭！

第8段補助竟也顆粒無收

加州有一個救濟窮人的租房補助叫Section 8計畫，中文翻譯第8段補助。該計畫由當地市政府出面租賃，政府付租金的70%左右，房客承擔餘下部分。很多較差區域的房東很喜歡將房子租給Section 8，因為租金是按照市場價，七成以上租金是政府付款，絕對有保證。萬一房客耍賴，那政府這一塊總是能保證的。

維權組織把遊民劇增也歸咎於房租漲。 美聯社

不料疫情一來，這一塊都發生了問題。並不是政府不給錢，而是讓聰明的房客鑽了空子。

劉女士也看上這一點，將自己的獨立屋租給了符合Section 8的非裔房客。整幢房月租3800元，政府付2600元，房客付1200元。第一年相安無事，租金按時到帳，劉女士倒也省心。

為保障Section 8租戶的權益，也是為了居住安全質量，市政府規定每年續約時要做一次房屋檢查，對房屋結構、門窗、水管、電路等都要檢查一邊，如有破損，會通知房東在三個星期左右的時間內修復，然後再來第二次檢查。直到檢查合格，才會發放租金。

第二年年檢是今年5月份，政府來人檢查開出維修建議，其實也不是大工程，千把元就能搞定的。不料房客拒絕房東派人進入維修，理由是疫情期間避免傳染，家有孩童，安全至上。隨你房東怎麼說，房客就是不讓進。但是政府Section 8部門拿不到修理後的房屋安全報告，則不會同意續約，當然也不會付租金。

有屋可租固然可喜，收不到房租足令房東頭痛。 美聯社

房客則以沒有收到政府的新租約，也不知道租金金額，拒絕付他應付的部分。這一扯皮，鑽進了一個糾纏不清的怪圈，兩頭踢皮球，苦了劉女士，3800元分文全無。家裡夫婦倆又雙雙失業，靠失業救濟維持，但房子的貸款利息卻要月月清的，怎麼辦？

劉女士哭哭啼啼找到律師樓，聽完原委，律師說：抱歉無法接這個案子。房客明顯是鑽空子耍滑，但加州疫情嚴重卻是事實。房客以安全理由阻止房東進入施工，無可厚非。明知這是不付租金的藉口，你房東打碎門牙往肚裡咽，這記悶虧只能吃進。

何時方能解決？只能祈求新冠病毒疫情早早過去。