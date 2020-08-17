報復美國？新導火線？日媒：中國稀土出口量大減七成

日媒共同社報導，中國稀土出口量從今年初開始明顯下滑，7月出口量與去年同比，大減69.1%。由於美國稀土來源八成仰賴中國，包含軍事在內的高科技產業也依賴中國產稀土，在美中對立加深的時刻，中國限制出口，可能成為美中間新的導火線。但共同社分析，這也可能是中國對川普政府排除中國企業的報復手段。

報導指出，稀土出口減少在4月以後變得明顯。經分析，這是由於新冠疫情全球蔓延，導致外需下滑，國際物流也中斷。據中國海關總署說法，7月稀土出口量僅1620噸，去年同期為5243噸，同比減少七成。

報導提到，針對川普政府向台灣出售地對空攔截導彈愛國者三型飛彈（PAC-3）一事，中國政府表示將制裁製造商美國洛克希德·馬丁公司。中國環球時報也指出，有可能限制尖端武器生產中不可或缺的稀土供應。日媒分析，若美國啟動新一輪對華制裁，中國可能啟動稀土出口限制的報復措施。

共同社指出，稀土是戰略資源，中方4月決定設置研發新材料和應用技術的研究中心，反映中方稀土運用不再依賴出口，而轉換於加強本國產業的方針。美國正推進確保稀土的替代供應源，但據稱短期內很難達成。