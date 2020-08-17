洛杉磯水電局表示，從15日晚上開始停電，至16日早上約仍有2600戶的用戶仍然沒有電。

整個聖費南多山谷（San Fernando Valley）約有3800戶家庭在15日晚上8時30分左右斷電，洛杉磯水電局的發言人Paola Adler表示，大部分停電區域在West Hills地區。來自Sky5的航拍畫面顯示，尤其該地區附近的15至20個左右的街區一片漆黑。

影片來源：YouTube CBS Los Angeles頻道

Adler表示，雖然洛杉磯水電局停電的原因尚不清楚，但很可能是因為天氣過熱。該局在16日上午8時41分更新時表示，客戶可以期望在四到12個小時或更長時間內進行維修。

該局在推特上發布的一份聲明表示，「如果您受到停電的影響，請知道我們的工作人員正在盡其所能盡快安全地恢復電源」。該局還建議民眾節約能源，以「減輕我們自己附近的配電設備的壓力」。

南加州的夏末熱浪通常會使民眾前往電影院、大型購物中心和海灘以尋求涼爽的休憩之所。但是疫情迫使人們無法聚集，因此隨著近日氣溫飆升，許多人改為在家中吹空調。當局表示，儘管許多辦公室和企業由於疫情而關閉，但仍有強烈的用電需求，以及其他因素包括其他州的電力供應不足，已足以造成近20​​年來最嚴重的全州缺電。16日晚，部分地區又下令進行臨時停電。