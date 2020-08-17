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美眾院議長宣布提前開議 解決郵遞延遲的問題

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
威斯康辛州一處停車場堆滿郵筒。路透
威斯康辛州一處停車場堆滿郵筒。路透

美國眾議員本周將重返華府提前開議，準備完成緊急立法，要在11月大選前解決郵政總局郵遞延遲的問題。

眾院議長裴洛西周日晚上宣布已致函同僚，她也呼籲在眾議員重返前，周二先到各選區的郵局表達支持之意。

裴洛西說：「在疫情期間，郵政總局是選舉的關鍵。美國人民必須在健康和選票之間有所選擇。」她說，美國總統川普指派的郵政總局負責人已啟動「全面新的作業調整，降格郵政服務」。

郵政總局上周警告46州可能無法準時寄達11月選舉的選票，引發近日對此問題的關注。而川普近來一再抨擊通訊投票，認為容易衍生舞弊。

據民主黨幕僚透露，眾院可能在周六表決一項法案，「禁止郵政總局對任何已於2020年1月就緒的作業上或服務水準實施調整」。

川普指派的郵政總局長德喬伊6月上任後，祭出一連串刪減成本手段，不准員工報加班費，對於來不及投遞的郵件則延後處理。2020年選舉的大量通訊投票郵件，面臨了來不及寄發，導致趕不上計票的隱憂。

裴洛西在她的信中說：「12億份處方藥是靠郵局寄送，其中退伍軍人的藥品幾全仰賴郵遞 」，很多老人也靠郵遞取得藥品。

川普 裴洛西

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