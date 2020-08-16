民眾請願 葛謨力挺 911「致敬之光」照常舉行

九一一紀念館(National September 11 Memorial & Museum)14日宣布因疫情原因取消今年「致敬之光」(Tribute in Light)儀式後，各界紛紛表達不滿，不僅民眾在網上發起請願書，十名紐約市議員打算致信川普總統要求聯邦介入、保證這一儀式順利進行；不過15日紀念館在與州長葛謨(Andrew Cuomo)及多個組織會談後，決定此一傳統儀式照常舉行，州府方面表示會提供充足人手保證活動安全進行。

過往每年九一一事件周年，世貿大樓遺址都會亮起兩道長長藍色光柱，射向夜空，象徵當年的世貿雙塔，提醒眾人追思罹難者；今年因疫情影響，九一一國家紀念館擔心操作儀式的工作人員健康，也怕民眾聚集觀看，決定給下個月的儀式按下暫停鍵，並承諾會用另一種「燈光致敬」，改用藍色燈光照亮市內多個建築塔尖和外牆的方式，緬懷在恐襲中逝去的人們。

但消息傳出後各方人士均不認可，認為這一關乎紐約市和美國重要歷史的紀念儀式應該照常舉行，24小時內就有近5萬名民眾在網路請願書中連署，紀念九一一事件中殉職消防員的「西勒隧道到雙子塔基金會」(The Stephen Siller Tunnel to Towers Foundation)也即刻表示會在曼哈頓下城另外舉行燈光儀式，儀式上還將允許遇難者家屬配戴口罩一一走上台誦讀他們所愛之人的名字，基金會已獲得紐約市警、市消防局等組織的支持。

九一一紀念博物館館長格林華德(Alice Greenwald)15日表示，該館在過去八年舉行「致敬之光」儀式，深知它對紐約民眾的重要意義，而今年燈光代表的希望和忍耐精神，在疫情下更彰顯其重要性，她相信屆時可以在保證人員安全下將儀式順利進行。

葛謨表示，大家都銘記著那些在九一一恐襲中失去的生命，和那些勇敢幫助他人、甚至犧牲自我的英雄，今年這種紀念更顯其重要性，因為紐約民眾們再次攜手共同應對大家的敵人，「致敬之光」也是「紐約堅強」(New York Tough)的一種視覺表現。

葛謨說，他理解博物館對工作人員和公眾健康的擔心，他也非常感激博物館在深思熟慮後改變此前決定，州府會提供醫護人員協助儀式順利、安全地舉行，共同緬懷在恐襲中遇難的人。