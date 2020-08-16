紐時：美大選前 北京將「韜光養晦」避免激怒川普

川普政府最近從政治、外交、經濟、科技等諸多方面，對中國實施前所未有的一系列打擊；不過，紐約時報15日分析報導，北京正在降低好戰姿態，以避免挑釁性舉動在11月大選前激怒川普。美國之音報導指，中國反應一反常態，「戰狼」式外交有所收斂，似乎重拾「韜光養晦」政策。

中國外交官口風趨軟，是戰狼外交剎車還是中國外交的戰略調整？路透等國際媒體分析認為，美國最近接連釋出對中共的嚴厲打擊措施，北京不得不施展權宜之計，重新「韜光養晦」。只是北京的外交收斂能持續多久，還不得而知。

紐約時報的報導分析指，中國咄咄逼人的外交舉動也引發與其他國家的爭端，包括印度、英國、加拿大和澳大利亞；中國發現自己越來越孤立，中共總書記、國家主席習近平現在可能正在尋求塑造一種不那麼對抗的形象。

在最近不到兩周內，川普政府先後宣布在五個領域針對中國實施「淨網」行動，對國際版抖音(TikTok)和微信(WeChat)進行限期封禁；制裁11名北京和香港官員，並且派衛生部長訪問台灣；此前還於7月底關閉中國駐休士頓總領事館，以及取消香港特殊貿易地位。

美國之音報導，面對美國一個接一個的對中外交新措施，從中國外交部發言人到中國駐外大使和外交官，也發表一連串語氣用詞強硬的言論，被外界稱為「戰狼」外交。但是國際媒體也注意到，近期以來中國主管外交事務的高層官員對來自美國的「挑舋」，似乎少了以往的強硬語氣和用詞。

紐約時報15日的一篇報導指出，在與美國關係惡化之際，中國也在淡化狂熱的民族主義，以免讓川普在大選前對中國的攻擊更變本加厲。中國鷹派學者也在強調緩和緊張局勢的前景，而不是敦促中國挑戰美國的軍事力量。官方的中國國際廣播電台評論員許欽鐸(音譯)也說，「強硬言辭不應取代理性外交」。

中國外交部副部長樂玉成12日在指責美國政客撒謊抹黑中國的同時，也表示「已做好對話准備」，並稱要確保美中關係「不失控」，未來幾個月很關鍵；樂玉成關於美中關係的最新表態，被認為透露出某種信息。

有媒體分析認為，樂玉成有關「未來幾個月十分關鍵」的表述，或許可以解釋中國戰狼外交轉變的依據，那就是等待美國總統大選之後。兩個多月之後，不管是川普連任還是民主黨白登勝選，北京的對美立場會再次做出調整。

中國駐美大使崔天凱8月4日出席2020阿斯班安全論壇時表示，美中應該選擇合作而不是對抗，這符合兩國人民的需要；國務委員兼外交部長王毅5日接受新華社專訪時指出，中國準備以冷靜和理智來面對美方的衝動動和焦躁，隨時可以與美方重啟各層級、各領域的對話機制；王毅同時表示，中國方面也做好了美中關係「爬坡過坎、經歷風雨」的準備，並且「拒絕脫鉤」。