力道更勝歐巴馬！米雪兒將在民主黨全代會打頭陣批川普

民主黨全國黨代表大會最令人期待的一個時刻，將在17日到來；屆時，前第一夫人米雪兒．歐巴馬(Michelle Obama )將打頭陣，被安排在第一天發表演說。這位全美最受歡迎的政治人物之一，對美國的前進方向日益感到失望，預料將對川普總統發出當頭棒喝，並敦促民主黨人投票。

米雪兒友人認為，她「將會對川普迎頭痛擊，雖不假辭色，卻仍極盡優雅。這將是全代會上最特別也最令人難忘的一場演說；她會是最強而有力的催票機。」

民主黨全代會自17日日啟動，首日即安排米雪兒演說，準總統候選人白登(Joe Biden)團隊期盼這場為期四天的虛擬大會，即便沒有喧鬧的人群或聚會，也能靠米雪兒等人的演講來激勵選民情緒。首日演講者包括參議員桑德斯(Bernie Sanders)，至於前總統統歐巴馬訂19日演說。

民主黨策士佩恩(Joel Payne)預測，米雪兒的演講將發表強烈個人觀點，甚至會比歐巴馬總統更直接，「前總統能說的話有限，他會更謹慎，因此，米雪兒將在許多方面為她和她丈夫發言。為了數以百萬計遭到川普及其政府疏遠的美國人，她會更加切中要害。她可以提出真正的批評，而不會讓人覺得政治化。」

米雪兒2016年全代會上的演講，許多人至今難忘。她在那場演說中完全未提及川普的姓名，但句句批判，直懾人心。其中一段名言是：「當別人低劣攻擊時，我們要高尚回應。」演講精彩萬分，但民主黨候選人喜萊莉．柯林頓最後仍敗給了川普。此後，部分人忍不住懷疑，如果當初民主黨人對川普以更強烈的炮火猛攻，是否會有不同的結果。

過去四年來，米雪兒眼看著川普試圖抹去她丈夫任內有關「平價健保法」( Affordable Care Act，歐記健保)、保護移民行政命令乃至伊朗核協議的種種成就。與此同時，她自己也打造出一股更強大的文化力量；2018年，她出版自傳「蛻變」，在書中數度抨擊川普。

民主黨人希望，米雪兒17日演講將火力提升，避免2016年落敗憾事重演。接近白登競選活動的一位民主黨人說：「上一次，我們不知道川普到底能造成多大傷害。現在一切的傷害都是真實的，我們正身處其中。」

米雪兒友人則說：米雪兒「對當前的大環境越來越沮喪，因為她親眼目睹了川普如何改變了整個國家的氛圍。」

本月初，米雪兒公開坦承自己面對疫情隔離、種族衝突和日以繼夜看到當前政府的偽善，出現輕度憂鬱症。