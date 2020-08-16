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直搗敵方老巢？白登提名之夜 川普衝他家鄉隔鄰演講

世界日報 / 編譯潘勛／綜合15日電

另類直搗老巢？川普連任競選陣營15日表示，川普總統將在20日前往賓州小村鎮舊福吉(Old Forge)發表演說，地點就在白登出生地史克蘭頓(Scranton)的隔鄰，時間更是白登接受民主黨提名的同一天。

有線電視新聞網(CNN)15日報導，川普陣營透露，川普在關鍵搖擺州賓州當天演講的題目，就叫「談白登誤國半世紀」(On a half century of Joe Biden failing America)；川普演說地點為「馬里奧提建築產品」(Mariotti Building Products)公司，還搶在美東時間下午3時，比民主黨線上全國大會安排白登發表接受提名演說早幾個鐘頭。

白登競選陣營以書面回應「川普早安排好這次演講」的說法，發言人貝茨(Andrew Bates)說川普這次演講想「插花」，「病態地想叫人分心，不去注意川普總統任期內一事無成，只有危機、謊言及分裂，與賓州民眾渴望的東西、白登、賀錦麗搭檔所代表的價值，完全相反。」

白登將在德拉瓦州威明頓正式接受民主黨提名競選總統，而非全國大會原先安排的密爾瓦基市，原因是擔憂新冠疫情會散播開來。民主黨全國大會17日起到20日舉辦四天，每晚9點到11點節目各兩小時。

為反制民主黨全國大會，川普下星期還安排在其他三個搖擺州辦三場造勢，分別是明尼蘇達州的曼卡多市(Mankato)、威斯康辛州歐許克許(Oshkosh)及亞歷桑那州的約馬(Yuma)。

新冠疫情把2020年選舉周期搞得顛三倒四，迫使兩黨改變競選方式，原先找人拚場造勢及辦理全國大會的計畫全都取消；而川普下周整個星期的安排，突顯川普自6月底以來亟欲恢復的本人到場競選。

川普 民主黨 疫情 賀錦麗 拜登

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