主打賀錦麗！白賀配推出首支30秒「雙語」競選廣告

民主黨準正副總統準候選人白登與賀錦麗15日推出首支30秒的雙語競選廣告，廣告主打賀錦麗的競選承諾，以期吸引西語裔選民；而川普總統連任競選團隊也將在下周民主黨總統大會期間，注入數百萬元投放數位廣告。

來源：Joe BidenYoutube頻道

白登競選團隊在賀錦麗加入後，於15日上午公布第一支以賀錦麗為主的雙語數位廣告，這支30秒廣告將在佛州和亞利桑納州透過YouTube播放，希望能接觸並吸引更多西語裔選民；民主黨初選便積極攏絡西語裔選民，並持續爭取他們在11月總統大選的支持。

這支廣告一開始出現白登見選民的畫面，英語和西語旁白表示：「告訴我你將與誰同行，我將告訴你你的身分。」旁白接著說：「現在喬確定，他將與完美夥伴同行。」

接著廣告出現賀錦麗的畫面，並介紹她是西語裔族群的長年盟友並為其奮鬥，「賀錦麗是最後一片拼圖，白登與她將重建美國夢，並確保每個人的未來。」

賀錦麗吸金 48小時募4800萬

白登11日宣布賀錦麗為副手的48個小時內，迅速募得4800萬元；隨著籌募資金增加，白登競選團隊也提高廣告支出，針對電視、廣播與數位祭出4400萬元媒體活動，這支廣告便是其中之一，光是本周已支出2000萬元，預計下周支出2400萬元。

白登競選團隊8月初宣布，將投資2億9000萬元於秋季電視與數位廣告；他們將於本周民主黨全國黨代表大會上正式接受正副總統提名。

川普加碼 廣告總支出逾千萬

川普競選團隊公關主任墨托(Tim Murtaugh)15日表示，川普團隊下周將挹注數百萬元購買數位廣告，廣告總支出可能逾1000萬元。

紐約時報首先報導，川普競選團隊從18日起將佔滿YouTube橫幅廣告；墨托表示，他們也會在美國知名媒體網站投放廣告。

紐時指出，華爾街日報、華盛頓郵報和福斯新聞網首頁將出現川普廣告。