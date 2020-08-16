「疫」外顛覆黨代會報導 3大電視網晚10時才播報1小時

因為疫情限制，民主黨和共和黨的全國代表大會將在無人群聚集、且絕大部分以視訊方式舉行。但各家電視台仍將逐日報導，只是大多是從紐約或華府據點進行播報，而非傳統地在大會所在點，而且大多僅播出一小時。

民主黨全國代表大會17日將在威斯康辛州密爾沃基揭開序幕，20日準總統候選人白登計畫在家鄉德拉瓦州首府威明頓市(Wilmingto)發表接受提名演講。白登的副總統候選人搭檔參議員賀錦麗則將在19日發表接受提名演講。

共和黨全國代表大會訂24日至27日舉行，首日計畫在夏洛特舉行黨代表投票，大會細節尚未公佈。

三大電視網美國廣播公司(ABC)、哥倫比亞廣播公司(CBS)和國家廣播公司(NBC)計畫在美東時間每晚10時報導兩黨全代會一小時。公共電視台(PBS)將在每晚8時至11時報導民主黨全代會；共和黨全代會報導細節，有待該黨日程安排確定後發布。

至於有線電視方面，有線電視新聞網(CNN)報導訂每晚8時開始報導兩黨全代會新聞。保守派的福斯新聞台(Fox News)將在民主黨全代會期間每晚10時播報一小時，共和黨全代會播報計畫尚未訂出。自由派的MSNBC每晚7時開始播報兩黨全代會新聞，9時至11時另有一節新聞針對競選活動進行分析和採訪報導。