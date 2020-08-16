刊登質疑賀錦麗公民身分爭議文 新聞周刊道歉

老牌媒體「新聞周刊」(Newsweek)刊登一篇專欄文章質疑民主黨準副總統提名人賀錦麗的美國國籍，是否有資格和白登搭檔競選下屆美國總統；這篇文章刊出後引發爭議，結果遭人扣上種族歧視罵名，新聞周刊立即在15日道歉。

新聞周刊在15日的編輯說明中表示，「這個專欄給人利用散播種族主義及仇外情緒的工具，我們對此表示歉意。」

這篇文章是由保守派的柴普曼大學(Chapman University)法律教授伊士曼(John Eastman)12日在新聞周刊所寫，認為賀錦麗的父親出生於牙買加，母親出生於印度，1964年賀錦麗在加州奧克蘭出生時，她兩人都還不是美國公民，因此她可能不是美國公民，不符合副總統資格。

但川普女婿、白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)以及川普總統重要盟友、共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)均批評此論，並認為賀錦麗的美國公民身分並沒有問題。

賀錦麗在加州奧克蘭出生，根據憲法規定，她有資格擔任美國正、副總統職務。根據憲法律師的說法，這個問題根本不複雜。

新聞周刊在伊士曼的專欄文章後附帶編者按，說伊士曼只是專注於「第14修正案中長期以來的法律爭執，而不是引發賀錦麗候選人資格的種族主義陰謀論」，但最終仍因此道歉。

其實對賀錦麗公民身分的質疑早已證明虛假，而且充滿種族主義的陰謀論，不過總統川普未有否定之餘，還在造勢活動中引用。

川普一貫以質疑政治對手的合法性來建立自己的政治基礎，背後更有一個「質疑出生地運動」來支持他。他曾經質疑非裔歐巴馬是否有資格擔任總統，直到他在2016年競選期間迫於壓力下，才承認歐巴馬具有擔任總統的資格。