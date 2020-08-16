下一封殺目標 川普：正研究阿里巴巴

中央社報導，美國總統川普今天在記者會上表示，他正在「深入研究」是否要在美國禁止中國科技巨擘阿里巴巴集團（Alibaba）。

路透報導，川普持續對中資企業施壓，例如誓言在美國境內禁用熱門短影音應用程式（App）TikTok。

美國昨天下令北京字節跳動科技有限公司（ByteDance）在90天內出售旗下TikTok在美業務。這是美方因為對字節跳動掌握的個資安全有疑慮而予以施壓的最新舉措。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，遭美國鎖定的中國科技公司，還包括電信大廠華為和騰訊公司的WeChat，如今阿里巴巴有可能成為下一個目標。

川普上任以來強打美中貿易關係議題，重砲批評中國之際，卻也肯定中國購買美國大豆和玉米等農作物，作為去年底達成的美中貿易協議一環。