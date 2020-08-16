提早申請選票、及時郵寄、追蹤查詢 通訊投票不作廢

新冠肺炎疫情期間，勢必有很多民眾會選擇使用通訊方式投票；紐約時報報導，今年大選會有76%民眾可以通訊投票；有線電視新聞網(CNN)提醒選民，必須進行一些規畫與工作，如提早申請選票、及時郵寄、追蹤查詢等，才能避免自己的通訊投票作廢。

北卡羅來納州將於9月4日寄出第一批選民申請的通訊選票，當地選民最遲可在10月27日前申請郵寄缺席選票(mail-in absentee ballot)，接到後填選，再寄回州的計票中心；選舉日是11月3日。但北卡當局擔心10月27日前才申請選票，可能太晚了。北卡是重要的選戰州之一。

各州相關做法都不盡相同，選民必須瀏覽當地州務卿或選舉委員會官網，查詢各州通訊投票截止日期及相關細節。

包括西岸各州和華府等地，都會將通訊選票寄給所有選民，而多數其他州則要求選民提出申請才能取得；有的州要求選民提供理由，例如醫療狀況、陪審團義務、臨時居住在選區外服兵役或就學等，民眾必須查明相關規定。

許多要求提出申請才能取得通訊選票的州，都建立了相當簡易的線上流程，儘管有些網站尚未建設完成。

但也有些州要求選民下載申請文件，然後以電子郵件或郵遞方式寄回，或親送至政府辦公室。

例如在南達科他州，選民申請取得通訊選票不需要提供理由，但需要出具駕照影本。

根據支持通訊投票的團體「representUS」的資料庫，多數州要求選民在10月中旬至月底前申請不在籍投票，要求州府寄發選票；也有的州允許選民在投票日前一天提出申請。

但是如果已經等到最後一刻，還不如就親赴投票所投票，因為通訊投票的郵遞需要時間。

在美國郵政(USPS)的幫助下，多數州都會為每張通訊選票編號；民眾申請後，可至州務卿官網查詢流程進度；但不是所有州都提供這項服務。

如果沒收到選票，民眾可至投票站尋求其他選項，可能可以填寫臨時選票。

USPS提醒各州，延遲寄出的選票可能無法在各州法律規定的時間內送達，也可能因此作廢。