美國大選敏感時機！ USPS西部州拆除郵箱喊卡 延至選後

在川普總統持續抨擊通訊投票，以及攔阻郵局補助經費之際，最近在一些州有數以十計郵箱被移走，引起恐慌及受到高度關注；美國郵政局(USPS)澄清說，這些藍色標誌性的郵箱只是搬到需求量高的地區，也承諾在11月大選結束前，不會再在全國範圍內拆走郵箱。

USPS發言人史普格安(Rod Spurgeon)說，USPS不會再拆除任何郵箱。選舉之後，會研究運作情況，決定如何進行。

由於川普多個月來一直指責通訊投票，甚至說會在選舉中造假，在13日甚至聲言會削減USPS的撥款，以限制美國選民在疫情大流行期間，透過通訊投票的能力。結果使移走郵箱的舉動引起高度關注及反應，也凸顯了事件的敏感性。在移走郵箱後僅數小時，拆移郵箱的照片即在社媒瘋傳。

民主黨準總統候選人白登在14日的競選活動中，也提到了移走郵箱的問題，表示最初以為是開玩笑，原來真的是用拖拉機拖走郵箱，表示感到奇怪。

目前的美國郵政局長德喬伊（Louis DeJoy）僅上任九個星期，他本是物流公司的高層，也是川普的盟友，上任時間雖短，但已USPS結構展開全面改革，任命了33名高級管理人員。

他制定了削減成本的措施，禁止郵政工作人員額外工作以確保及時派送郵件，又全力打擊地方長期的郵件積壓工作。此外也計畫移除671台揀信機以節省成本，但有不少人擔心，這會減慢選民獲得選票和其他重要選舉信息的速度。

拆走的郵箱主要在紐約州、賓州、俄州及蒙大拿州的部分地區；蒙州聯邦參議員泰斯特（Jon Tester）13日寫信給德喬伊表示憤怒，要求解釋及提供更多訊息。

USPS發言人回應，USPS在全國有近14萬2000個郵箱，會根據具體情況移走或重新安置，一些郵箱會放在繁忙地區，例如購物中心、商業園區和雜貨店外。