共和黨鐵票老人、老兵、郊區居民仰賴郵遞 川普攻擊郵政、民主黨大選新利器

川普總統擔憂選票郵寄不利自己選情，甚至到砍了郵政局(USPS)紓困款的地步。對此，民主黨表示，川普等於給他們新利器，有機會打入長久支持共和黨的選民階層，憑添2020年選舉勝算。

「華盛頓郵報」15日報導，民主黨高層如前總統歐巴馬及眾院議長波洛西都已示警，譴責川普各種醜化USPS的動作，不啻攻擊到美國民主制度，傷害仰賴郵寄支持生活的民眾。

「丕優研究中心」(Pew Research Center)4月調查指出，民眾對USPS滿意度高達91%。郵局寄件變慢，受影響最重的包括退伍軍人、老人家以及鄉間居民，他們長久以來多投票支持共和黨。民主黨現任民代及有意挑戰議員職位者，於是找到選戰突破點。

民主黨員阿薩夫(Jon Ossoff)目前在喬治亞州挑戰現任共和黨籍聯邦參議員普度(David Perdue)，他便表示，普度必須對自己政治生涯的原則表態，顯示自己對憲法及選民的誓言，高於效忠川普；假如普度允許川普破壞郵寄選票的行動，那麼普度將成為川普傷害美國民主制度的共犯，會遭歷史譴責。

川普頻頻但毫無證據地宣稱，選票郵遞將招來大規模選舉舞弊，13日更表示，反對提供36億元給各州，補助選票郵寄，另反對給郵政局的250億元紓困案。諷刺的是，川普一家人以及很多他的高級謀士，都慣常使用USPS郵寄選票。

值此新冠疫情蔓延，很多美國人害怕去投票站投票，會感染到新冠病毒，川普出招限制選票郵寄，對此民主黨一致責備，而共和黨人大致沉默，或是反對得很有技巧。

歐巴馬14日在推特貼文說，國人莫不仰賴郵政局，銀髮族靠它領取社安津貼，退伍老兵靠它收取處方箋，小生意要郵政局才能維持不倒；川普政府更在乎壓低投票，勝過壓低新冠疫情，這些人不該成為連帶受害人。

民主黨選將目前都試著把川普的語句，掛到對手的頭上。聲勢較弱的民主黨現任議員如奧克拉荷馬州聯邦眾議員霍恩(Kendra Horn)等人在推特發文時，都不忘加上「拯救郵政局」(#SaveThePostOffice)這樣的標籤。