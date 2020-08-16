蓋洛普民調／川普、白登誰會是好總統？ 25%選民：兩人都不是

蓋洛普民調公司(Gallup)在兩黨全國黨代表大會即將陸續舉行前公布的調查發現，全美有25%民眾認為兩大黨可望推舉的總統候選人，都不會是好總統；36%受訪者認為民主黨準總統候選人白登會是好總統，33%認為川普才會是，而認為兩人都會是的選民比率僅5%。

75%民主黨人和79%共和黨人認為，只有自己支持政黨的候選人才適任；37%獨立選民則認為兩黨候選人都不好，而認為只有白登或川普才適任的獨立選民比率也幾乎相同。

蓋洛普的這項民調於7月30日至8月12日期間進行；認為兩黨候選人都不會是好總統的受訪者比率，達到該公司自2004年起四度進行此項調查以來的最高紀錄。

2004年與2012年，時任總統都出馬競選連任，而對兩黨候選人成為好總統都沒有信心的選民比率，分別為11%與17%。

2008年，時任總統沒有競選連任，對候選人無信心的比率則達19%；而該公司沒有進行這項調查的2016年，川普與喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)兩位候選人，支持度都達到歷史新低。

這項新民調也詢問分別支持兩大黨的選民，是否對各自政黨推舉的提名人選感到滿意；支持共和黨或傾向支持該黨之獨立選民，對該黨推舉候選人感到滿意的比率，較民主黨陣營高。

傾向支持共和黨的選民中，約75%對川普感到滿意，也有25%希望能提名別人；相較之下，傾向支持民主黨的選民中，48%對白登感到滿意，而有52%希望提名別人。

然而，民主黨人對於白登作為獲提名人選的滿意度達56%，高於傾向支持該黨之獨立選民的34%。

類似情況也出現在共和黨陣營，81%對川普作為獲提名人選感到滿意，而傾向支持該黨之獨立選民則為63%。

目前全美有47%表示支持白登，而川普則為42%；川普的支持度比該公司上次於4月進行這項調查時的49%低，而白登則與上次的45%基本持平。