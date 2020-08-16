川普限「字節跳動」90天內出售在美資產

距離美選不到三個月，總統川普民調仍落後，各國企圖更進一步了解民主黨總統參選人拜登的外交政策；從拜登與其顧問的言論、及民主黨研擬的黨綱可知，拜登陣營將致力恢復美國的全球領導地位，與盟友合作維護國際規則，以集體施壓北京。

2020-08-15 17:38