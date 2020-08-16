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川普限「字節跳動」90天內出售在美資產

聯合報 / 華盛頓記者張文馨／十四日電
川普將限制TikTok在美交易。（法新社）
川普將限制TikTok在美交易。（法新社）

美國總統川普十四日晚間發布最新命令，要求北京字節跳動科技公司（ByteDance）在九十天內出售與海外版抖音（TikTok）等在美國運作的所有資產。

美國媒體Axios引述白宮知情人士解讀最新命令，指字節跳動可能在四十五天後就能完成所有交易。

川普的命令指出，字節跳動不僅要出售TikTok，也包括二○一八年時收購的美國卡拉ＯＫ應用程式Musical.ly，根據美國政府理解，當時字節跳動收購Musical.ly與現有資產合併，組成TikTok。

川普指出，有可靠證據足認，字節跳動可能會採取損害美國國安的行動。

川普 TikTok 北京

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