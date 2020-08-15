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歐巴馬批川普「折磨」郵局 只為阻礙投票「聞所未聞」

世界日報 / 記者胡玉立╱綜合報導
密西根州密德蘭市居民11日在當地郵局前抗議，因郵政服務減少造成居民不便。 美聯社
密西根州密德蘭市居民11日在當地郵局前抗議，因郵政服務減少造成居民不便。 美聯社

川普13日坦承他反對國會撥給郵局額外經費，以免擴大通訊投票；前總統歐巴馬14日痛批川普總統想藉「折磨」郵局阻撓通訊投票，在「現代政治史上前所未見」；曾代表共和黨參選總統的聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)則迂迴表示，政客攻擊通訊選票的行徑，正威脅全球民主。

歐巴馬告誡共和黨議員，強調郵局「不只是寄發郵寄選票」，也寄送重要福利津貼，是老年人和無力負擔送貨服務費用者的「生命線」。他說：「共和黨人怕人們去投票，竟寧可破壞國人生活基礎設施？我們必須基於共同假定將彼此聯結在一起。其中一項假定是：不會僅為佔據黨派優勢而力圖傷人或破壞生活關鍵組成部分。」

歐巴馬14日在一場播客訪談中說：「以前從來沒有總統說：『我會積極設法折磨郵局好讓人不去投票，而且我還明白說出自己這樣做的原因。』這真的聞所未聞。」

同一天，羅穆尼在猶他州薩瑟蘭學會(Sutherland Institute)主持的虛擬活動表示，美國必須是更脆弱的民主國家的榜樣，顯現可自由公正地舉行選舉。他敦促聯邦政府盡一切努力，確保人民在今年11月的大選中投票。

羅穆尼說：「這甚至比投票結果更重要。我們必須保住民主守則，否則我們所處的大勢將繼續惡化。」

羅穆尼並未批判公開反對擴大通訊投票的川普。但他說，他沒有看到有證據顯示通訊投票會導致詐欺，且這種投票方法可能比電子投票更安全，因為它不太可能引起外國實體駭客干預。他支持向各州提供更多資金，加強投票系統。

民主黨眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）領導的眾院5月通過紓困方案，其中包括36億元補助款，用來讓選舉事務當局準備大量通訊選票、保護現場投票、為投票所人員購買個人防護設備。眾院法案還包括提供郵局250億元以彌補「因疫情損失的收入」。

但川普13日受訪時聲稱，通訊投票會導致大範圍選舉詐欺，他並直指郵局額外經費，是「民主黨人想拿35億元給通訊投票，好嗎？全面通訊選票。他們想給郵局250億元。他們需要那筆錢才能讓郵局運轉，這樣才能拿走成千上萬的選票。如果拿不到這些錢的話，就沒辦法進行全面通訊投票了。」

有鑑於疫情期間親自投票增加感染風險，部分州正著手擴大通訊投票。但川普指通訊投票「對共和黨人來說效果不佳」，敦促選民親自投票。最近研究則發現，通訊投票並不會讓某一方格外受益。

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