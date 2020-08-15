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法規規定！私人快遞不能代寄選票 UPS、FedEx愛莫能助

世界日報 / 編譯林梅婕╱綜合14日電
UPS與FedEx兩家快遞公司14日表示，無法接受遞送11月大選選票的業務。 路透
UPS與FedEx兩家快遞公司14日表示，無法接受遞送11月大選選票的業務。 路透

針對近日社群媒體上討論快遞業者是否將協助美國郵政局(USPS)進行通訊投票一事，快遞業者優比速(UPS)和聯邦快遞(FedEx)14日皆表示，礙於法規私人企業，愛莫能助，因此通訊投票可能會出現大量延

遲的現象。

路透報導，優比速表示：「通訊投票的信封上必須蓋有合法的郵戳，但這個戳章只有美國郵政才有，因此無論是優比速、聯邦快遞或是其他私人郵政和快遞服務，都無法協助寄送選票。」

聯邦快遞也指出：「我們無法執行通訊投票的業務，我們也建議民眾若要使用聯邦快遞將選票寄回之前，先仔細閱讀該州郵寄投票的相關規定和截止期限。」

川普總統13日表示，反對提供資金協助通訊投票的業務，使外界擔憂疫情間外出投票將增加染疫風險，引發各界撻伐和反對的聲浪。美國郵政局14日表示，針對全國46州及華盛頓特區都已經提出警告，使用通訊投票將選票寄回可能會大幅延遲，甚至超過截止時間。

根據國內法律的規範，禁止私人企業執行通訊投票的業務；曾擔任亞利桑納州選務官員，同時也是慈善機構「民主基金會」(Democracy Fund)資深顧問的泰美‧派崔克(Tammy Patric)表示，在某些州「收集選票」就已經被視為違法的行為。

此外，通訊投票也會因為需求提高使寄送的成本相對提升，一般快遞對郵票價值55分以上的信件都會增收費用；派崔克還表示，國際的回郵選票成本更可能變成天價。

外傳電商巨頭亞馬遜(Amazon)因為擁有強大的運輸系統，也可能會被調派協助寄送通訊選票，但亞馬遜和美國郵政局對此消息目前都沒有任何回覆。

電台主持人兼作家羅斯科夫(David Rothkopf)13日在推特(Twitter)上寫下：「優比速和聯邦快遞有個非常大的表現機會，那就是替國人免費寄送選票，你們將在一夕之間成為最受人尊敬的組織」，該貼文一出又在網路上掀起論戰。

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