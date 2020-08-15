川普自曝扣郵政預算...郵差工會怒了 宣布挺拜登

在川普總統坦言，聯邦政府暫緩給美國郵政經費，是為了阻礙11月通訊投票進行的次日，「全國郵差協會」(National Association of Letter Carriers)14日宣布支持民主黨準總統候選人拜登。

全國郵差協會13日代表旗下30萬名現任與退休員工表示，川普向來對美國郵局持有敵意；川普政府一直呼籲停止集體談判權、縮減經費，還考慮將郵局功能民營化，而新冠疫情使這些手段更加激烈。

全國郵差協會工會主席睿瀾多(Fredric Rolando)在支持拜登與其副手賀瑾麗的聲明中指出，川普政府私下採取行動，損害美國郵局和郵差；相較之下，拜登「現在、過去和未來一直是美國郵局的有力盟友與捍衛者。」

該工會先諮詢會員後才表態，美國郵政工會(American Postal Workers Union)已在6月表示支持拜登。

睿瀾多表示：「郵局肯定不容失敗，本協會很驕傲能在11月和之後與前副總統拜登與聯邦參議員賀錦麗站在同一陣線。」

川普13日接受福斯新聞網(Fox Business Network)訪問，他明言不會簽署民主黨對郵局的兩大紓困項目，包括250億元郵局緊急資金與35億元協助選舉費。

川普指出：「如果我們談不成協議，這表示郵局拿不到這些錢；這表示他們不能全面實施郵寄投票，就是想也沒辦法。」

川普一再反對民眾因疫情而採通訊投票，他稱這會導致全面選舉舞弊；雖然川普自己也在佛州申請通訊投票，但郵局還是淪為攻擊目標，而民主黨則主張通訊投票。

此外，川普金主德喬伊(Louis DeJoy)被任命為郵政總局長後，積極推動措施降低成本，包括刪除加班費，或者郵局分發中心作業不及，便將信件擱置隔天再處理，導致近期大量郵件延誤。